Хоча не існує єдиних правил для купівлі купальників, але навчитися купувати, враховуючи свій тип фігури — це ключ до того, щоб знайти фасон, який вам сподобається, і в якому почуватиметеся впевнено Найкращий купальник для вашого типу фігури — це той, дизайн якого збалансовує її, підкреслюючи ваші переваги і відволікаючи увагу від недосконалих зон, пише decisive-beachwear.

Для початку станьте перед дзеркалом у повний зріст у спідній білизні. Після первинного огляду ви можете визначити свій тип фігури. Якщо ви хочете акцентувати плечі, основна увага повинна бути прикута до декольте купальника. Ви хочете, щоб виріз був драматичним і привертав увагу, відволікаючи увагу від ваших плечей, змушуючи їх відходити на задній план у порівнянні з іншим. Купальники і топи з U-подібним, V-подібним, глибоким або асиметричним вирізом повинні зробити свою справу.

Якщо у вас фігура форми «трикутник», дотримуйтеся широких і товстих бретелей, які також мають той самий ефект — по суті «затьмарюючи» ваші плечі. Топи з глибоким вирізом також можуть допомогти відвернути увагу від плечей та стегон. Обов'язково пограйте з кольором, обираючи темний однотонний верх і світліший низ, які створюють ілюзію повнішої нижньої половини і вужчого верху. Найкраще на вас виглядатимуть купальники з розкльошеними спідницями або басками. Якщо ви не надаєте перевагу спідниці або вирізу, то топи на кісточках завжди виглядають привабливо. Якщо ви бажаєте отримати додаткову підтримку, то найкраще підійде топ, який підкреслить ваші елегантні плечі. А ось вузькі бретелі зроблять ваші плечі більшими.

Найкращий купальник для фігури типу «яблуко» відвертає увагу від середньої частини тіла до верхньої і нижньої частини. Зверху ви хочете підкреслити груди, шию і руки. Внизу — привернути увагу до стегон і зони гомілок. Плавки із завищеною талією або обтягуючі фасони можуть обтягувати середню частину тіла і талію. Проте жоден фасон купальників не підкреслює фігуру типу «яблуко» так, як утягуючі купальники з ефектом контролю живота. Топи з барвистими малюнками та візерунками також привертають увагу до вашої верхньої половини тіла — завжди краще дотримуватися однотонних кольорів у середній частині тіла. Купальники на кісточках та з ущільненими кісточками підкреслюють ваш бюст. Поєднайте його з широкими плечима і глибоким декольте, і ви отримаєте ідеальний варіант, що підкреслить вашу фігуру!

Для фігури «груша» слід підкреслити красу вигинів нижньої частини тіла, а також вирівняти фігуру. Тому завжди обирайте моделі з високою лінією талії, які гарно окреслюють вашу нижню половину, рівномірно розподіляючи ваші вигини і привертаючи увагу до вашого стрункого животика. Тут ідеально підійдуть топи-бандо без бретелей. Бікіні — ідеально для кожної жінки з фігурою «груша».

Раніше «ФАКТИ» писали, що 81-річна Марта Стюарт стала найстарішою моделлю в купальнику.

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