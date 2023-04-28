Щоб не жалкувати у майбутньому: які речі категорично заборонено купувати у секонд-хенді для себе та близьких

Через напад російського ворога чимало українців були змушені змінити місце проживання і починати мало не з нуля обживатися на новому місці.

Звичайно, дехто із вимушених переселенців при цьому робив покупки і в секонд-хендах, де можна придбати речі за невисокою ціною, й до того ж досить «модні».

Але покупки в «комісійках» треба робити дуже обережно, попереджають спеціалісти з біоенергетики — інакше в майбутньому можна зіткнутися із серйозними проблемами, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Також є певний сенс в тому, щоб прислухатися до народних прикмет і раціональніших доказів.

Які речі не можна купувати у секонд-хенді

Багато людей бояться носити одяг, куплений у «комісійках», вважаючи, що нібито через речі можна чимось заразитися. Але найчастіше цей страх безпідставний. Великі секонд-хенди реалізують лише одяг, який попередньо дезінфікують спеціальними препаратами.

Але в той же час спори грибків можуть бути стійкими до високої температури та хімікатів. Тому все ж таки деякі ризики є, хоч вони і не такі великі. Щоб їх уникнути, слід запам'ятати, які речі категорично не можна купувати у секонд-хенді.

Нижня білизна

Навряд чи в когось є бажання купувати поношені труси та бюстгальтери. Це дуже неприємно та вкрай негігієнічно. Тому в секонд-хенд категорично заборонено купувати:

труси;

бюстгальтери;

купальники;

шкарпетки та панчохи;

колготи.

Також небажано звертати увагу на термобілизну — все, що надто тісно прилягає безпосередньо до тіла, має бути новим.

Головні убори у секонд-хенді

Елегантні капелюшки та в'язані шапки можуть зберігати в собі лупу людей, які їх носили раніше. Якщо це просто неприємно і можна стерпіти, то є і вагоміший привід відмовитися від покупки головних уборів у секонд-хенді — їх можуть приміряти люди з педикульозом, тобто вошами. І після покупки капелюшка ви можете самі придбати неприємних «сусідів».

Спортивний одяг

При активному використанні навіть якісні штани та олімпійки швидко зношуються. Вони втрачають привабливий зовнішній вигляд та свої властивості. До того ж цей одяг активно вбирає піт. Якщо якістю обробки знехтували, навряд чи вам захочеться носити чиїсь брудні речі.

Речі з вовни у секонд-хенді

Це досить «примхливий» одяг, який потребує правильного догляду та зберігання. У подібних магазинах на це зазвичай не звертають уваги. Тому вони швидко втрачають привабливий зовнішній вигляд і структуру, через що вас не зігріватимуть.

Верхній одяг

Нерідко при дезинфекції пуховики збиваються. Гріти такий одяг вже не буде, а тому покупка виявиться марною. А ще верхній одяг довше зберігає запах секонд-хенду. Тому її як мінімум некомфортно носитиме.

М'які іграшки

Вони можуть містити багато пилу і навіть клопів. Так як м'які іграшки теж обробляються хімікатами, вони підвищують ризик утворення алергічних реакцій. Особливо у маленьких дітей, які мають дуже ніжну шкіру.

Чому не варто купувати речі в секонд-хенді згідно з прикметами

Наші пращури були впевнені, що одяг зберігає енергетику минулого господаря. А тому його доля та проблеми можуть перейти до нового власника. Цю думку дотримується і сучасна біоенергетика.

У секонд-хенд категорично не можна купувати дзеркала, годинник, ляльки та аксесуари — всі ці предмети мають потужну негативну енергію.

Особливо небезпечно купувати ляльки, адже їх можуть використовувати для наведення порчі. Це далеко не найвдаліша покупка для дитини.

А ще «ФАКТИ» писали, які речі можуть змусити людину почуватися нещасною, та потрібно тримати у гаманці для того, щоб залучити чи зберегти багатство.

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