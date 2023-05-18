81-річна Марта Стюарт стала найстарішою моделлю в купальнику

Відома американська письменниця та телеведуча Марта Стюарт стала однією з чотирьох моделей, які прикрасили обкладинку спеціального щорічного випуску популярного журналу Sports Illustrated, присвяченого купальникам. Разом із нею позували зірка Голлівуду Меган Фокс, німецька співачка Кім Петрас та модель Брукс Нейдер. У чому новина, запитаєте ви? Марті Стюарт 81 рік!

Вона стала найстарішою моделлю в історії, яка позує в купальнику. Фото було зроблено у Домініканській Республіці.

Стюарт заявила, що хоче надихнути інших жінок. «Я нечасто замислююся про вік, але я подумала, що це свого роду історична подія та мені слід для неї мати гарний вигляд», — зізналася Марта.

Стюарт сказала, що хоче надихнути інших жінок

«Моїм гаслом завжди було: „Зміни закінчуються, коли закінчується життя“. Ось я й подумала: чому б не скористатися таким унікальним шансом, який дало мені життя?» — додала Стюарт.

«Я сподіваюся, що ця обкладинка спонукає вас на те, щоб спробувати щось нове, незалежно від того, на якому етапі життя ви знаходитесь. Бути безстрашною, змінюватись і розвиватися — це дуже добре», — впевнена Марта.

Кар'єра Стюарт розпочалася у 1973 році, коли вона почала займатися організацією вечірок. Пізніше Марта відкрила свій магазин і написала кілька книг. Вони стали бестселерами. Поступово Стюарт створила медіаімперію, яка принесла їй мільярди доларів. Однак у 2004 році її засудили до п'яти місяців ув'язнення за використання інсайдерської інформації під час продажу акцій. Внаслідок цього скандалу Стюарт зазнала великих збитків.

До Марти Стюарт найстарішою моделлю на обкладинці журналу була мати Ілона Маска Мей Маск. Вона зробила це у віці 74 років.

Як раніше писали «ФАКТИ», 49-річна німецька супермодель Гайді Клум з'явилася в інстаграмі в одних трусиках-бікіні. Це спричинило ажіотаж, особливо серед її колег-знаменитостей.

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