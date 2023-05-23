Акторка-путіністка Васильєва «викрила» Галкіна в пияцтві і назвала його «сволочю»: гуморист відповів

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який раніше був оголошений в росії «іноагентом», прокоментував публічні висловлювання про себе з боку акторки Тетяни Васильєвої. Артист виклав у Instagram фрагмент ролика, в якому колега розповідає про запис програми у її день народження.

«Я дивлюся: Галкін весь час тікає та повертається (а він вів цю програму). І мені каже: „Хочеш випити?“ „Та ні, — кажу. — Взагалі-то, у мене і своє є“. І він усе бігцем: туди-сюди. І я все думаю: що таке, ніколи він так себе не поводив. Наступного ранку він емігрував. Останній ефір був про мій день народження. Ведучий чудовий. Я не знаю, яка вона людина. Тільки знаю, що він — сволота», — заявила акторка.

Також вона додала, що Галкін «користувався країною, а потім її знехтував», і що він «відмовила б йому у поверненні сюди».

У відповіді Галкін здивувався, як це у нього «п'яного» вийшла чудова програма.

«Ось із такої дрібної брехні зіткана вся велика брехня нинішніх „патріотичних“ спікерів. Тетяна Васильєва, каже, що всю програму, присвячену їй, яку я вів, я бігав туди-сюди, щоб випити. Дякую, хоч і їй пропонував. Як я при цьому вів програму, яка, за її словами, вийшла гарною, незрозуміло», — заявив гуморист.

Також чоловік Примадонни уточнив, коли залишив росію.

«Артистка стверджує, що я виїхав з країни наступного ранку після зйомок, це також брехня. Програма з Васильєвою знімалася 21 лютого 2022 року. Після цього — 23, 24 та 25 лютого 2022 року — я зняв ще цілий пул програм „Краще за всіх!“ Я поїхав 26 лютого по роботі в Лондон. І вже звідти вирішив поїхати 28 лютого в Ізраїль», — розповів Галкін.

Також він спростував твердження про те, що він давно хотів залишити росію.

«Артистка стверджує, що я давно хотів виїхати з країни. Мабуть, для цього я вкладав десятки мільйонів у наш будинок під Москвою, садив десятки дерев у нашому саду і мав єдиний рахунок за кордоном в Ізраїлі, на якому на той момент було 30 тисяч доларів, і яким я вже кілька років не користувався… Грандіозна стратегія. На пару з артистом навпроти Тетяна каже, що я нібито їм бажаю повільної смерті — це взагалі коментарів не потребує. Єдине, що може пояснити те, що відбувається, це те, що артистка в кінці відео каже, що з пам'яттю у неї в принципі погано. Бог вам суддя, побожні ви мої!» — сказав Галкін.

У коментарях користувачі переважно звинувачують гумориста в тому, що він нібито висміює росію і «поливає брудом країну, в якій народився».

Як писали «ФАКТИ», раніше Тетяна Васильєва зізналася, що довгі роки тримала у собі величезну таємницю. Вона розповіла, що у 4-річному віці стала жертвою ґвалтівника.

Фото з Instagram

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