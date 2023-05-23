«З початку травня не сплю»: відома ведуча зізналась у депресії

Популярна телеведуча, авторка проєкту «Точка опору» («Дім») Світлана Леонтьєва, яка раніше поділилася сімейним рецептом паски, зізналась, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну знаходиться у депресивному стані.

— Я, мабуть, і зараз, через півтора року після початку повномасштабного вторгнення, живу у стані депресії, — сказала Світлана «ФАКТАМ». — Думаю, всім, хто залишився у Києві, необхідно переключати свою нервову систему. Для мене це театр, кіно, телебачення та живопис.

Відомо, що Леонтьєва вже давно займається живописом, а поціновувачі її таланту знаходяться у багатьох країнах світу. З початком великої війни Світлана постійно бере участь у благодійних виставках та аукціонах на користь українських воїнів. Тільки два рази за останніх півтора року вона виїжджала з рідного міста.

— Два рази я виїжджала з Києва, і це було ніби профілактика, — каже ведуча. — Адже духовних ран ми не бачимо, але вразливість від них дуже суттєва. Зараз знову росіянами чиниться інтенсивний тероризм проти киян, щоночі нас обстрілюють. З початку травня я майже не сплю. Тому, коли зараз хтось мені каже про російську культуру, я розумію, що ніколи в житті не буду до неї поблажливою, не буду слухати чи захоплюватись. Це просто аморально.

А телеведуча Неля Шовкопляс розповіла в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» про випробування останнього часу.

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