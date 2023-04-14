«Буду святкувати з онуком!»: відома телеведуча розкрила сімейний рецепт паски

Ведуча програми «Точка опори» («Дім») Світлана Леонтьєва, якій Ірма Вітовська розповіла про депресію, змінила традицію святкування Пасхи сім’єю лише один раз — у минулому році через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді частина її сім’ї знаходилась у Рівному.

— Цього року ми вже будемо разом, — сказала «ФАКТАМ» Світлана. — Вперше буду святкувати Пасху з нашим маленьким щастям — онуком Германом.

Телеведуча з онуком

Традиційно Світлана збирається до церкви — цьогоріч літургія з 6 ранку через комендантську годину. Понесе з собою на освячення і улюблену святкову страву — сирну паску з пармезаном.

— Вперше ділюся своїм рецептом, — каже Світлана. — Але перед тим, як розпочати приготування, декілька порад. Використовуйте сухий і жирний, в ідеалі домашній сир. Вершки і вершкове масло також беріть максимальної жирності. Сир перебийте блендером або перетріть через сито, щоб паска мала кремову структуру і не розпадалася. Моя невістка не дуже любить родзинки, то ж їх сміливо можна замінити курагою. Придбайте спеціальний посуд — пасочницю. Якщо її немає, підійде будь-яка форма, яка вам подобається, навіть тертушка.

Сирна паска з пармезаном

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 500 грамів

яйце куряче, жовток — 4 штук

сметана — 450 грамів

масло вершкове — 100 грамів

цукор ванільний

курага

цукор — 200 грамів

пармезан — 30−50 г

Приготування

Перетріть сир через сито або скористайтеся блендером, збивши масу до однорідності. Викладіть сир до великої миски, додайте сметану та цукор. Ретельно перемішайте. Додайте розм’якшене вершкове масло та добре перемішайте до однорідності й повного розчинення цукру. Додайте до сирної маси курагу чи родзинки. Також можна додати й інші сухофрукти на ваш смак. Форму для паски поставте на тарілку, вистеліть її марлею. Викладіть сирну масу, придавіть чимось важким та поставте до холодильника на добу. Особисто я паску трохи «припікаю», поставивши її на 10−15 хвилин у духовку. Хай смакує!

Також «ФАКТИ» давали швидкий рецепт приготування паски без дріжджів.

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