Українців у Польщі масово позбавляють статусу біженців та пільг: чому так відбувається

Після початку повномасштабної агресії росії багато українців стали біженцями в Польщі. Останнім часом почастішали випадки, коли українців у Польщі позбавляють статусу біженця. Проблеми виникають після виїзду до України, навіть якщо йдеться про короткий період. Відповідно до законодавства, вибуття з Польщі не повинне перевищувати 30 днів, але фактично ситуація зовсім інша, пише ukrayina.pl.

Gazeta Wyborcza розповіла про проблему на прикладі історій кількох українок, які несподівано для себе втратили статус УКР. Жінки лише на деякий час виїхали з Польщі: вони поїхали в Україну на похорони коханої людини чи зустріти чоловіка, якого не бачили з початку війни. Але до Польщі вони повернулись як туристи, а не біженці від війни, втративши всі права на пільги.

Біженка Людмила розповіла виданню, як довідалась про втрату статусу УКР. У неї захворів син, і йому вночі стало гірше. Жінка викликала швидку, хлопчику встановили діагноз: гострий перитоніт. Дитину було необхідно залишитися в лікарні, після чого Людмила отримала рахунок на 8 тисяч злотих.

«Як так? Адже ми маємо охоронний статус, який дає право на безкоштовне лікування та отримання соціальних виплат, зокрема 500+. У нас є номер PESEL і довірений профіль», — розповіла шокована жінка.

На рецепції у лікарні знову перевірили статус: він змінився. Їй довелось платити. Вона не могла зрозуміти, чому втратила статус УКР. Жінка пригадала, що у серпні минулого року на кілька днів виїжджала в Україну, щоб поновити документи про інвалідність сина. Людмилі порадили не звертатися за новим статусом, а терміново перепідтвердити вже наявний. Вона ходила з кабінету в кабінет і нарешті змогла залагодити справу. Статус відновили.

У схожій ситуації опинилася і Валентина, яка поїхала в Україну провідати хворого батька. Вона повернулася до Польщі як туристка, а не біженка. Її статус досі активний, але вже кілька місяців вона не отримує жодних пільг. У ZUS їй кажуть чекати. Тим часом зарплати Валентини, яка займається прибиранням, не вистачає, щоб утримувати себе та дітей. «Спочатку годую дітей, потім з’їдаю те, що залишилося», — каже жінка.

Польський омбудсмен з прав людини Марцін Вячек підтверджує, що останнім часом до нього надходить багато скарг на несподівані втрати статусів УКР.

Йому вдалося з'ясувати, в чому може бути проблема. Захисник має на увазі випадки, коли громадяни України втрачають цей статус автоматично, одразу після прикордонного контролю на виїзді з Польщі. Охорона реєструє дату виїзду, але не дату повернення. Тоді біженцям важко довести, що вони перебували за межами Польщі менше 30 днів. Ніхто не просить біженців показати електронний документ diia. pl, який захищає їх від втрати статусу. У паспортах біженців є лише один штамп — той, що повідомляє про виїзд з Польщі.

Є «щасливчики», у яких в паспорті стоять обидва штампи — один про виїзд, інший — про повернення. Але другу печатку прикордонники перестали ставити, коли в додатку mObywatel з’явився електронний паспорт для українця.

Омбудсмен звернув увагу на тривалі зволікання з внесенням змін до реєстру громадян України з боку Прикордонної служби. Саме через них біженці отримують гроші, не знаючи, що більше не мають на це права, а потім отримують повідомлення про необхідність повернення коштів.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Польщі продовжили дію урядової компенсація особам, які прихистили в себе біженців з України.

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