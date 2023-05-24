Незважаючи на порівняно невеликий статок (якісь там жалюгідні 9 млн доларів) та плітки про начебто наявність у принца Вільяма коханки, Кейт Міддлтон залишається «королевою сердець» для багатьох британців. А все через її бездоганну репутацію та уміння дивувати своїх майбутніх підданих.

Так, днями в соцмережі з'явився незвичайний знімок: Кейт у костюмі пасічника та з рамкою для вулика в руках. А довкола бджоли, бджоли, бджоли… Комусь, можливо, навіть дивитися на фото страшно. А ось Кейт безстрашно посміхається.

Герцогиня на пасіці

Цим кадром Міддлтон вирішила привітати всіх із Всесвітнім днем бджіл. У підписі до знімку вона наголосила, що бджоли — це життєво важлива частина екосистеми.

«Всесвітній день бджіл — чудова можливість підвищити поінформованість про ту важливу роль, яку ці комахи відіграють у збереженні здоров'я людей і всієї планети», — йдеться в публікації.

Можна було б припустити, що знімок постановочний і зроблений лише заради цього запису. Але біографи королівської сім'ї стверджують, що Кейт вже давно захоплюється бджільництвом, як і її брат Джеймс. Відомо, що принцеса вона тримає бджіл у своєму будинку Анмер Холл у маєтку Сандрінгем і навіть робить свій мед. Кілька років тому вона пригощала школярів на зустрічі у Музеї природничої історії.

У цьому її захоплення схожі на хобі королеви Камілли, яка теж розводить бджіл у маєток Лакок. Загалом, якщо щось трапиться, королівські персони не пропадуть — зможуть заробляти на меді — як четвертий президент України Віктор Ющенко.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно герцогиня проявила себе ще й за роялем, виконавши інструментальну версію Stefania.

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