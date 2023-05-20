Ідеал краси: як виглядала ймовірна коханка принца Вільяма на коронації Чарльза ІІІ

Роуз Хенбері, також відома під титулом маркізи Чолмонделі, давно вважається ймовірною коханкою принца Вільяма, майбутнього короля Великобританії.

Про це пише видання Marie Claire.

Сімейство Чолмонделі з Кетрін і Вільямом пов'язувала довга і тісна дружба: вони були сусідами по маєтках і час від часу їх бачили в компанії один одного, припускаючи, що Кейт і Роуз — близькі подруги. Потім виникли чутки про те, що насправді з маркізою теплі стосунки у Вільяма, і вони ближче, ніж дружні. Плітки не мали ні підтверджень, ні спростування, але Чолмонделі продовжують бути присутніми в придворному житті.



На коронації Чарльза ІІІ Олівер Чолмонделі був серед почесних пажів. Олівер — середня дитина маркіза і маркізи (у нього також є старший брат Олександр і сестра Айріс. Не дивно, що подружжя Чолмонделі було в абатстві в такий відповідальний день, проте преса і королівські шанувальники не могли не почати порівнювати Роуз з Кетрін.

Роуз і Девід Чолмонделі

На коронацію маркіза прибула у сукні із кремово-чорного крепу «в стилі Кейт Міддлтон», як висловилися репортери. Ефектна модель довжини міді з чорним бантом на шиї та стрічками в тон на рукавах гармонувала з чорними гостроносими туфлями 105 Aquazzura вартістю 645 фунтів стерлінгів та чорним обідком із вуаллю.

Як з'ясували модні оглядачі, сукня Роуз — щось рідкісне. Це модель Ossie Clark for Quorum 1970 року, швидше за все, куплене на сайті 1st Dibs, де продається вінтажний дизайнерський одяг за ціною близько 774 фунтів стерлінгів.

При всіх симпатіях британців і преси до Кейт Міддлтон таблоїди не забули написати про те, що Роуз Хенбері дійсно можна вважати ідеалом краси, і що вона набагато гарніша за королеву, яка колись була коханкою батька Вільяма, нинішнього короля Чарльза ІІІ.

Нагадаємо, напередодні церемонії коронації дружина принца Чарльза Камілла розкрила секрет їхніх тривалих стосунків.

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