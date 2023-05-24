Шукали 12 днів: ексфутболіст екзотичної збірної помер за загадкових обставин

Колишнього футболіста збірної Екваторіальної Гвінеї Давида Гарсія Мітого знайшли мертвим у річці Авіа в провінції Оренсе (Іспанія). Раніше в ставку неподалік будинку знайшли мертвим батька рекордсмена збірної росії з хокею Матвія Мічкова.

Як повідомляє газета La Region, спортсмен зник 11 травня, і відтоді від нього не було жодних звісток. Пошуки тривали протягом 12 днів (за цей час, а саме 18 травня, Мітого виповнилося 33 роки), і в підсумку рятувальники знайшли його бездиханне тіло, а також виявили його телефон, залишений на мосту, що з'єднує через річку муніципалітети Рібадавія та Арноя.

#UltimaHoraLaRegion El GES de Ribadavia rescata el cuerpo sin vida de David García Mitogo en el río Avia https://t.co/bo8v6J4u3i — La Región (@LaRegion) May 23, 2023

Додамо, що Давид Гарсія всю свою кар'єру провів в Іспанії. Будучи вихованцем «Клуб Депортіво Ла Мореніца» та «Сосьєдад Депортіво Понферрадіна», Мітого виступав за низку команд у нижчих дивізіонах країни. Також у його активі п'ять матчів за збірну рідної Екваторіальної Гвінеї.

Мітого (на фото у білій формі) протягом усієї кар'єри виступав у нижчих лігах Іспанії

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Вільярреала» Франко Акоста втопився наступного дня після свого 25-річчя.

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