Вхід російських добровольчих формувань у Бєлгородську область — це реакція на військову агресію рф.

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив військовий аналітик, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

І така реакція, на його думку, буде проявлятися всередині росії.

«Чекайте, зараз ще Пригожин в тил піде зі своїми „вагнерівцями“. Вони зіткнуться з Гіркіним, а там ще й Кадиров. Там такі процеси почнуться… А це розминочка невеличка», — певен Мусієнко.

Метою акції, вважає він, є прагнення показати неспроможність чинної влади рф гарантувати безпеку громадянам росії. Це вже продемонстровано, тому що кордон дірявий, місцеві менти зі своїми планами «Едельвейс» абсолютно ні на що не спроможні. А фсбшники з росгвардійцями кудись поділися.

«Перше — це неспроможність гарантувати безпеку. Друге — це демонстрація того, що є громадяни росії, які озброєні, і якщо потрібно, вони підуть в воєнторгах куплять…», — говорить Мусієнко, натякаючи на те, що саме таку нісенітницю ніс путін і його поплічники, коли захоплювали український Крим.

«Ці люди, які заходять на територію Бєлгородщини, воєнторг обрали правильно. Цей воєнторг переможний, який підтримується Великою сімкою. Вони знайдуть зброю. Якщо вони в майбутньому сформують на території областей рф якісь державні утворення, які попросять підтримки України — така підтримка буде надана народам росії, які борються за свою свободу. Кінцева мета — це розпад росії як імперської держави в тому вигляді, в якому вона є», — додає експерт.

росія, на його думку — це монстр, який довго існував у тих кордонах з тими політичними режимами, які розпалювали війни та несли всім країнам-сусідам та поневоленим народам гніт, розпач, знищення, вбивства, грабування тощо. І це потрібно припиняти. І шанс припинити це зараз є, зокрема, через такі дії РДК, «Свободи Росії» та інших організацій та людей, які будуть до цього приєднуватися.

«Москва втрачає важелі впливу на ситуацію і це помітно. Так, вони проводять бойові дії, а фронт якось ще тримається — але всередині ситуація хитається все більше і більше. І це послаблює і позиції путіна всередині російських еліт. Вони бачать, що вже конфлікт переходить на територію росії, і потрібна вже не так звана „сво“ в Україні, а контртерористична операція в росії. Демілітаризація росії вже відбувається, а буде ще й деколонізація. Абсолютно все за планом», — додав аналітик.

Нагадаємо, що напередодні росЗМІ повідомили про наміри Кремля перекинути на боротьбу з «українськими диверсантами» у Бєлгородській області бойові частини з фронту.

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