На боротьбу з «українськими диверсантами» у Бєлгородській області росіяни хочуть перекинути бойові частини з фронту, — ЗМІ

Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України. Про це повідомило джерело в українській розвідці, пише РБК-Україна.

За словами співрозмовника, командування західного військового округу росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.

«Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області», — повідомило джерело.

За даними інтерактивної карти Deep State так звана «сіра зона» в Бєлгородській області займає площу в 31,07 квадратних кілометрів. При цьому бійці «Російського добровольчого корпусу» та Легіону «Свобода Росії» заявляють про подальше звільнення росії та додають, що «продовжують рух далі».

Відомий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що його давній знайомий антипутиніст та колишній військовий рф Ілля Богданов вже прогулюється по прикордонному пункту в Бєлгородській області.

«Ілля не був на батьківщині майже 8 років», — написав Цаплієнко.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що атака в Бєлгородській області викликає «глибоке занепокоєння», повідомляє ВВС.

«Це зайвий раз підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля продовжуються, продовжується і спеціальна військова операція (так російська влада називає війну рф проти України. — Авт.), щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять спецоперацію в Бєлгородській області. Вже було звільнено село Козинка (Грайворонський міськокруг Білгородської області на кордоні з Україною.

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram