Багато «бавовни»: легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять спецоперацію в Бєлгородській області

Після березневої показової операції у Брянській області рф легіон «Свобода Росії» заявив про звільнення першого населеного пункту Білгородській області — села Козинка (Грайворонський міськокруг Білгородської області на кордоні з Україною.

Про досягнення добровольці повідомили у Telegram-каналі.

«Легіон та РДК повністю звільнили н/п Козинку Білгородської області. До Грайворона зайшли передові загони. Рухаємося далі. Росія буде вільною! За Росію! За Свободу!», — йдеться у їхній заяві.

Також вони виклали фото біло-синіх прапорів «Легіону Росії», вивішених на мосту.

Наразі відомо, що «диверсанти» пройшли стратегічну точку — Гору-Подол і приступили до штурму н/п Грайворон.

Про прорив «ДРГ» доповіли особисто путіну, стверджує його спікер пєсков. За його словами, метою «української диверсії» в Білгородській області є відволікання уваги від Бахмутського напрямку з метою «мінімізувати політичний ефект від втрати Артемівська».

Також у путіна запевнили, що мають достатньо ресурсів і засобів, аби «знищити угруповання».

В мережі з'явилися відео, які свідчать, що населення Білгородської області залякують нібито радіаційною небезпекою.

Нагадаємо, що тиждень тому на території сусідньої Брянської області було збито два літаки та два гелікоптери рф.

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