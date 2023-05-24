Нові деталі ДТП Ар’євої: збила жінку на переході під наркотиками, не з’являлась на слідчі експерименти

Сліди вживання марихуани були виявлені в організмі підозрюваної депутатки Київради Ярини Ар'євої одразу після скоєння ДТП з тяжкими наслідками, токсикологічна експертиза це також підтвердила. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в коментарі «Українській правді».

«У організмі депутатки Київради Ярини Ар’євої, якій напередодні вручили підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у листопаді 2022 року, виявили сліди наркотиків, що показала експертиза», — йдеться в клопотанні про обрання запобіжного заходу Ар’євій до Шевченківського районного суду Києва від слідчих та прокуратури.

Прокуратура просила у суду помістити Ар’єву під варту на 60 днів через її соціальні зв’язки і небажання співпрацювати зі слідством. Суд виніс рішення про домашній арешт на такий же строк. Прокуратура буде його оскаржувати.

Нагадаємо, Ар’єву підозрюють у скоєнні ДПТ в районі ст. м. «Почайна» в Києві наприкінці листопада 2022 року. За версією слідства, вона, «керуючи у стані наркотичного сп’яніння технічно справним автомобілем марки „Volkswagen Polo“, рухалась в межах другої (крайньої лівої) смуги проїзної частини просп. С. Бандери у місті Києві, зі сторони вул. Йорданської у напрямку вул. Богатирської».

Водійка не впоралась з керуванням, коли на пішохідний перехід вийшла жінка, яку автомобіль Ар’євої збив. В результаті жінка отримала численні травми — переломи плеча, гомілки, травму грудей, крововиливи тощо, що все разом слідство вважає тяжкими тілесними ушкодженнями. Подальша експертиза показала, що Ар’єва перебувала під дією наркотичних речовин. Через це їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керування транспортними засобами від 5 до 8 років.

У клопотанні про обрання запобіжного заходу слідчі також просили суд врахувати процесуальну поведінку Ар’євої під час проведення досудового розслідування.

«Так, з метою перевірки її показань та встановлення обставин виникнення ДТП, Ар’єва неодноразово викликалася для проведення слідчого експерименту на місці даної пригоди. При цьому, дати проведення слідчих експериментів з Ар’євою та її захисником завчасно погоджувалися, однак 21.03.2023, 28.03.2023 та 06.04.2023 вона для їх проведення не прибувала, докази які б підтверджували поважність причин неприбуття не надала. Таким чином, під час проведення досудового розслідування ігнорувала процесуальні обов’язки учасника кримінального провадження, перешкоджала проведенню кримінального провадження, оскільки умисно не з’являлася на завчасно погоджені слідчі експерименти, з метою затягування досудового розслідування на ту пору року, яка б унеможливлювала проведення слідчого експерименту за погодних умов, які були станом на 27.11.2022», — йдеться в клопотанні.



Крім того, на думку слідства, є підстави вважати, що Ар’єва, «використовуючи свій статус і зв’язки, може вплинути на потерпілу у вказаному кримінальному провадженні».

Як писали «ФАКТИ», Ар’єва спростувала перебування у стані наркотичного сп’яніння під час ДТП. Депутатка стверджує, що експертиза, проведена одразу після аварії, слідів наркотиків в її організмі не виявила.

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