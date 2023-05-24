Шукають можливість конфіскації: Литва заморозила майно росіян і білорусів на суму 80 мільйонів євро

Завод Lifosa — одна з найвідоміших литовських компаній, майно якої, кошти та акції заморожено, оскільки до санкційного списку потрапив її непрямий власник, російський олігарх Андрій Мельниченко. Загалом через запроваджені санкції щодо росії та білорусі в Литві заморожено майно 15 компаній та однієї фізичної особи. Загальна вартість замороженого майна становить 80 млн євро, повідомляє LNK.

«Спочатку треба з'ясувати зв'язки. Що стосується санкцій або людей, які потрапили під санкції, то не буває так, що підприємствами керують через ті самі компанії. Засновують різні компанії, для прикриття», — повідомив журналістам заступник глави Служби розслідування фінансових злочинів Аудрюс Валейка.

Навіть офіційні дані про 80 мільйонів замороженого майна в Литві — не остаточні. Як заявив LNK голова парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Лаурінас Кащюнас, буде направлено масу адвокатів, юристів, які шукатимуть, як на цьому можна заробити, якщо, наприклад, хтось вирішить через кілька років скасувати санкції.

«Ще одне питання — чи вдасться це майно не просто заморозити, а й конфіскувати? Тут рішення має ухвалити вся Європа. Щоб мати правову базу, нам потрібен європейський рівень. Щоб у нас була можливість не тільки заморозити майно, а й конфіскувати його, а потім використовувати. Поки що немає остаточного рішення, як це зробити», — сказала віце-міністерка закордонних справ Йовіта Нелюпшене.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Єврокомісія хоче відігравати ключову роль у відбудові зруйнованої війною України. Німецький фонд Маршалла пропонує угоду під керівництвом Америки.

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