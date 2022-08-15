39.14 / 40.02 39.79 / 40.94
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Які шанси в України отримати від рф компенсації, — розповідає міністр юстиції

13:07 15 серпня 2022
долари

Перспективи отримати від росії репарації — непогані. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив міністр юстиції Денис Малюська.

На переконання міністра, є два основні шляхи. Перший — виграти у війні, й потім застосовується класичний спосіб: країна, яка програла, вимушена це зробити. Проте це довгостроковий інструмент, його ключовою умовою є наша радикальна перемога у війні.

Читайте також: Списання кредитів під час війни: про що йдеться в законі та чому позики анулюють не всім

Інший інструмент. Якщо такої перемоги не відбудеться, у сенсі ми не захопимо столицю чи вище політичне керівництво, що є більш реалістично, тоді можемо розраховувати на репарації, які здійснюватимуться поза доброю волею рф. У даному випадку може йтись про конфіскацію російських активів, які знаходяться в країнах Заходу. Передовсім золотовалютних резервів. Тут м'ячик на полі наших західних партнерів: потрібне політичне рішення керівників цих країн про направлення золотовалютних резервів на компенсацію шкоди, завданої рф. Це можливо. Відповідні інструменти є.

«Зараз ми перебуваємо в активних перемовинах щодо конфіскації російських активів, зокрема золото-валютних резервів. Для реалізації даного інструменту потрібно підписати міжнародні договори з країнами, які їх утримують за кордоном. Йдеться про сотні мільярдів доларів», — зауважує Денис Малюська.

Водночас очільник Мінюсту додає, що конфіскація золото-валютних резервів рф має хороші перспективи для втілення у життя. Якщо війна перейде у довгостроковий формат, то цей сценарій буде реалізовано. Тобто Україна отримає доступ до даних коштів. Проте казати, що так відбудеться найближчим часом чи доведеться зачекати, — це знову ж питання політики.

Читайте також: «Захід готувався забезпечувати партизанів, а не давати важку артилерію та танки», — військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов

Фото pixabay

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат із нареченою

«Нехай приїздить, не страшно»: наречена Мурата відреагувала на можливий приліт до Туреччини красуні Ані Лорак

Слизень

Застосуйте негашене вапно — і від слимаків сліду не залишиться

Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл та принц Гаррі повертаються до Британії: названо причину

Ірина Білик

Мама Наташі Корольової зробила заяву на концерті Ірини Білик у США

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту