Перспективи отримати від росії репарації — непогані. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив міністр юстиції Денис Малюська.

На переконання міністра, є два основні шляхи. Перший — виграти у війні, й потім застосовується класичний спосіб: країна, яка програла, вимушена це зробити. Проте це довгостроковий інструмент, його ключовою умовою є наша радикальна перемога у війні.

Інший інструмент. Якщо такої перемоги не відбудеться, у сенсі ми не захопимо столицю чи вище політичне керівництво, що є більш реалістично, тоді можемо розраховувати на репарації, які здійснюватимуться поза доброю волею рф. У даному випадку може йтись про конфіскацію російських активів, які знаходяться в країнах Заходу. Передовсім золотовалютних резервів. Тут м'ячик на полі наших західних партнерів: потрібне політичне рішення керівників цих країн про направлення золотовалютних резервів на компенсацію шкоди, завданої рф. Це можливо. Відповідні інструменти є.

«Зараз ми перебуваємо в активних перемовинах щодо конфіскації російських активів, зокрема золото-валютних резервів. Для реалізації даного інструменту потрібно підписати міжнародні договори з країнами, які їх утримують за кордоном. Йдеться про сотні мільярдів доларів», — зауважує Денис Малюська.

Водночас очільник Мінюсту додає, що конфіскація золото-валютних резервів рф має хороші перспективи для втілення у життя. Якщо війна перейде у довгостроковий формат, то цей сценарій буде реалізовано. Тобто Україна отримає доступ до даних коштів. Проте казати, що так відбудеться найближчим часом чи доведеться зачекати, — це знову ж питання політики.

Фото pixabay

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