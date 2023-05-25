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Україна

Без перерізання червоної стрічки: Подоляк пояснив свою заяву про наступ ЗСУ, що розпочався

12:40 25 травня 2023
Михайло Подоляк

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк, який заявив в ефірі італійського телеканалу Rai, що український контрнаступ триває вже кілька днів і що підрозділи Сил оборони проводять низку операцій, пояснив, що не варто очікувати якогось певного сигналу — йдеться про комплекс заходів.

«Це не якийсь „один івент“, який розпочнеться у певний час конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки. Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ росії на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні і відбуватимуться завтра. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника — це також контрнаступ», — пише Подоляк у соцмережах.

Раніше журналіст Павло Казарін закликав українців знизити напруження емоцій в очікуванні контрнаступу.

Фото із соцмереж

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