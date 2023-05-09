Тисячі танків, що проривають фронт у ранковому тумані — так багато хто уявляє собі контрнаступ України. Швейцарський військовий експерт Маркус Кеупп вважає, що це «нонсенс». На його думку, контрнаступ ведеться вже давно — «але не так, як багато хто думає», як він сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Stern.

«У зв'язку з контрнаступом у багатьох людей в уяві виникають танкові батальйони, що котяться до російських позицій. Кажуть, що кремлівські війська побудували сотні кілометрів оборонних споруд уздовж фронту, судячи з супутникових знімків. Але механізовані пересування, прориви за допомогою бойових танків і бронетехніки — це лише підсумок, — сказав Кеупп. — Коли згадується про наступ, більшість людей думають в категоріях образів Другої світової війни: тисячі танків, що виїжджають в ранковому тумані і проривають фронт на великій території. Громадськість має позбутися думки, що зараз танки мають прийти і відвоювати територію, яку потім захопить піхота. Це нонсенс».

За словами експерта, на першому етапі потрібно буде якомога краще розвідати фронт і тил. Україна, як кажуть, просунулася ще далі і перебуває на другому етапі: ослаблення російської логістики. «Перекриття поставок палива, руйнування залізничних ліній і стратегічних автомобільних сполучень. Багато нафтобаз, які зараз підриваються в росії за допомогою безпілотників, використовувалися для постачання палива російським військам і Чорноморському флоту», — говорить Кеупп в інтерв'ю.

Він також згадує про два паливні потяги в Брянській області, які зійшли з рейок кілька днів тому, а також про напади в Ставропольському і Краснодарському краях. Він очікує наступу механізованих сил не раніше середини липня. До цього Маркус Кеупп очікує артилерійські атаки на російські ресурси у прифронтовому секторі, а також атаки зі спеціальними боєприпасами на мінні поля, щоб прокласти шлях танкам.

У нещодавньому інтерв'ю телеканалу ntv військовий експерт у відставці полковник Ральф Тіле заявив, що навіть якщо наступ буде успішним, війна, ймовірно, продовжиться і після нього.

Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору Марка Галеотті: путін витратив 20 років на відновлення російської армії, а потім просто знищив її в Україні.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram