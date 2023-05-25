Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року

Продажі електромобілів стрімко зростають, і це не дивно: найкращі з них безшумні, дешеві в експлуатації та м'які в управлінні. Британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів 2023 року. Ці моделі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car.

BMW i4 швидкий, деякі версії здатні розігнатися до 96 кілометрів/год з місця всього за 3,8 секунди. Він також комфортний у тривалих подорожах і надзвичайно тихий на високих швидкостях. Додайте до цього пристойний запас ходу до 590 кілометрів між заряджаннями, чудову інформаційно-розважальну систему, з якою легко порозумітися, а також м’який салон, і ви отримаєте переконливу альтернативу Tesla Model 3. Однак варто пам'ятати, що Model 3 поставляється зі значно кращою мережею зарядки, що важливо, якщо ви проїжджаєте багато миль по автобану. До того ж, незалежно від того, купуєте ви електромобіль одразу чи в кредит, i4 обійдеться вам дорожче, ніж більшість конкурентів.

Skoda Enyaq iV — теж чудовий вибір. Купуючи її, ви отримуєте електричний позашляховик, який є практичним, розумним та добре оснащеним всередині. Насправді, навіть моделі початкового рівня поставляються з елементами розкоші, включаючи двозонний клімат-контроль, 19-дюймові легкосплавні диски та круїз-контроль.

Ioniq 5 від Hyundai поєднує в собі яскравий зовнішній вигляд і хороший запас ходу. Згідно з офіційними даними, версії початкового рівня можуть проїхати до 383 кілометрів між заряджаннями, тоді як більш дорогі моделі пропонують до 458 кілометрів. Коли вам потрібно під'єднатися до електромережі, Ioniq 5 підтримує таку ж швидку зарядку, як і його сестринський автомобіль, Kia EV6, тому поповнення заряду на 10−80% може зайняти всього 20 хвилин. У салоні Ioniq 5 достатньо місця для ніг, навіть якщо пасажири високого зросту сидять за спиною у водія, вони можуть витягнути ноги. У багажник можна помістити сім ручних валіз. Єдине, до чого ми можемо причепитися, — це те, що поїздка, хоч і комфортна більшу частину часу, могла б бути більш керованою.

Kia EV6 — це навіть кращий електромобіль, ніж близький до нього Hyundai Ioniq 5, тому що він приємніший у керуванні і трохи стильніший всередині. Як і Ioniq 5, він пропонує довгий офіційний запас ходу до 383 кілометри кілометрів між заряджаннями, а також дуже швидку зарядку.

BMW iX3 — за винятком деяких деталей стилю і того факту, що двигун внутрішнього згоряння був замінений на електродвигун, iX3 — це, по суті, BMW X3, і це добре. Це означає, що ви отримуєте практичний і стильний позашляховик з найкращою інформаційно-розважальною системою. Дійсно, з системою iDrive від BMW, з її поворотним контролером, набагато простіше ужитися, ніж з чисто сенсорними системами деяких конкурентів. Говорячи про конкурентів, iX3 кермує і управляється краще, ніж більшість з них, забезпечуючи при цьому комфортну їзду. Нульовий рівень викидів і великий запас ходу між заряджаннями — це лише приємні бонуси.

Tesla Model 3. Небагато автомобілів отримали стільки галасу перед своїм запуском, як Tesla Model 3, і ще менше можуть відповідати тому, що вона пропонує в реальності. Найменший автомобіль американського бренду — чудовий у керуванні, нафарширований технологіями, швидкий і напрочуд практичний. Насправді, ви можете бути здивовані, скільки багажу можна покласти в його багажник. А якщо врахувати, що він ще й має конкурентоспроможну ціну, то його легко рекомендувати.

Volkswagen ID Buzz — його ретро-дизайн викликає стільки симпатії, що Volkswagen міг би легко заощадити на інженерних розробках і все одно продати стільки електромобілів, скільки міг би зробити. Замість цього німецький бренд кинув на автомобіль все, що міг, і в результаті вийшло щось, що поєднує в собі практичність з комфортом і вишуканістю преміум-позашляховика і низькими експлуатаційними витратами електромобіля. ID Buzz зручний у керуванні та безмежно просторий, а висока вартість перепродажу означає, що ви отримаєте значну частину своїх грошей назад, коли вирішите його продати. Тож не дивно, що ID Buzz став автомобілем року у 2023 році серед британців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо Топ-10 найкращих автомобілів світу за версією Consumer Reports.

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