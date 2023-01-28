Українські водії назвали автомобілі, які краще не купувати: позбавте себе проблем

Для багатьох автолюбителів вибір машини — це тривалий, цікавий й водночас болісний процес. Адже треба не помилитися, щоб машина була надійною, витривалою, радувала око, відповідала заявленій ціні, а також щоб відразу після покупки не потрібно було її ремонтувати.

Експерти склали щорічний рейтинг надійності моделей, що базується на результатах опитування водіїв, передає «Твоя машина».

За даними ресурсу, було проаналізовано дані опитувань понад 300 тисяч водіїв автомобілів 2001—2021 років випуску.

Респондентів питали про проблеми, які відбувалися за останній рік. Несправності відносили до однієї з категорій, як робота двигуна, трансмісії, електроніки, стан кузова, лакофарбового покриття, оздоблення салону.

Через проблеми з надійністю експерти не рекомендують кілька марок авто. Ними стали Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe, Jeep Gladiator, Buick Enclave, Nissan Rogue (X-Trail) та хетчбек Toyota Corolla.

Лідером надійного автомобіля став Lexus. На другому та третьому місцях знаходяться відповідно Mazda та Toyota. Замикають п'ятірку Infiniti та Buick, далі Honda та Subaru.

Знаменита Tesla виявилася лише на 27 місці.

При цьому надійність зросла у марок Acura, Chevrolet, Ford, Honda та Volkswagen. До покупки рекомендуються наступні моделі: Acura MDX, Acura RDX, Acura TLX, Audi Q7, BMW X3, Chevrolet Blazer, Chevrolet Trail Blazer, Chevrolet Traverse, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Ford Ranger, Genesis G70, Honda Odysey QX50, Kia Niro EV, Nissan Rogue Sport, Ram 1500, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Cross Sport, Volkswagen Jetta, Volvo XC60.

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