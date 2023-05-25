На Київщині, де раніше легковик на швидкості з’їхав у кювет та перекинувся, 25 травня близько 12 години на 63-км траси Київ-Харків поблизу с. Бзів Броварського району загорівся бензовоз. Він з’їхав у кювет, де сталося загорання 15-кубової ємності з бензином. На місці події загинув водій бензовозу. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Пожежу локалізовано о 13:05 та повністю ліквідовано о 13:40. На місці події працювало 36 рятувальників та 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється», — йдеться у повідомленні.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області, до місця події було направлено чергові караули 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка, 25-ї Держаної пожежно-рятувальної частини м. Березань, 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві порушник правил дорожнього руху, втікаючи від поліцейських, врізався в автівку, що стояла на блокпосту. Водій загинув на місці, а його пасажир потрапив до лікарні.

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