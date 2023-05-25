Націоналізація майна в Криму: ЗМІ нагадали, як нардепу Безгіну вдалось її уникнути

Народний депутат від партії «Слуга народу» Віталій Безгін досі не поніс відповідальності за співпрацю з окупаційною владою Криму. У 2020 році він склав довіреність на продаж належної йому квартири за законами росії на свою тітку, яка є членкинею партії «Єдіная росія» і депутатом окупаційного «парламенту» Криму, що є порушенням українського законодавства і може кваліфікуватися як колабораціонізм. Видання «Апостроф» нагадало про це у зв’язку з нещодавньою інформацією про націоналізацію майна Володимира Зеленського та інших громадян України в Криму.

Як стало відомо в січні 2023 року, Безгін надав довіреність своїй тітці Галині Герасимовій на продаж житла, яке йому дісталось в спадок від родичів — це квартира в Євпаторії.

«Відповідно до витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно, який публікувався раніше в ЗМІ, Віталій Безгін володів часткою в праві власності на нерухоме майно, а саме квартири загальною площею 59.4 кв. м у Євпаторії після того, як набув спадщину від своїх бабусі і дідуся. Потім, уже бувши народним депутатом, він вирішив, що квартиру слід продати. І для цього задіяв своїх родичів в Криму. До слова, згідно з опублікованими даними, російські паспорти є й у його сестри Олени Безгіної, і у батьків — Наталії та Юрія Безгіних», — йдеться в статті.

На час укладання довіреності, Герасимова була і продовжує бути членом політичної партії «Єдина росія» і депутатом Кримського «парламенту». Буквально напередодні вона розповідала про «успіхи благоустрою і невирішені проблеми» Євпаторії в інтерв’ю пропагандистському виданню «Спутнік».

«Квартиру продали за законами росії, про що свідчить відповідний опублікований витяг з російського реєстру. Таким чином, народний депутат Безгін фактично визнав російське законодавство в Криму і вчинив правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України, а саме: ст. 111−1 (колабораційна діяльність) і ст. 436−2 (виправдовування збройної агресії)», — йдеться в матеріалі.

Утім, як пише автор, Безгін так і не став предметом розслідування.

«Він виправдовувався, що отримав спадщину від бабусі й дідуся, які померли уже після початку окупації — а тому нібито за погодженням з Нацагентством запобігання корупції — вирішив, що надання довіреності депутатці від „Єдіної росії“ буде єдино правильним рішенням ситуації», — пише автор.

А у всіх роз’ясненнях Нацагентства прямо вказано, що продаж майна поза правилами українського законодавства є нікчемним.

«Відповідно до декларацій повинні вноситися квартири і машини з кримською реєстрацією. Натомість очевидно, що навіть сплата нотаріального мита за реєстрацію довіреності — це вже злочин з фінансування окупанта і його терористичної діяльності», — пише видання. Там також відмічається, що експерти постійно говорять про нікчемність рішень окупаційного уряду і відсутність підстав для вчинення будь-яких правочинів з російською владою, адже після деокупації півострова, як і інших загарбаних росією територій, там будуть діяти закони і право власності, закріплене саме в українських реєстрах. Щоб виконати вимоги українського законодавства і пройти процедуру продажу кримського майна так, щоб його визнала Україна — слід підписувати угоду на території, підконтрольній уряду.

«Десятки тисяч українських громадян і організацій, включно з президентом Зеленським та Меджлісом кримськотатарського народу, вирішили не вигадувати обхідних шляхів і у жодний спосіб не йти на співпрацю з ворогом. Але деякі представники парламенту, такі як Віталій Безгін, вочевидь вважають себе вище встановлених в країні правил. А от чому „слуга“ досі не поніс відповідальність згідно з українськими законами — питання до правоохоронних органів», — питає автор.

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