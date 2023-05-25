Викликала шквал коментарів: Кеті Перрі показала багато тіла у новому вбранні

Популярна співачка Кеті Перрі, яка серед інших знаменитостей була присутня на коронації Чарльза III, відома пристрастю до досить відвертого вбрання кричущих кольорів. 38-річна зірка відкрита до незвичних образів. Її вибір для фіналу американського кастингу шоу «Американський ідол» викликав неоднозначні почуття у шанувальників.

Кеті днями позувала в довгій спідниці в сітку. Вона поєднала її з топом на потрійному вузлі, який відкривав живіт та декольте.

Це вбрання Кеті Перрі обрала для фіналу кастингу шоу «Американський ідол»

«Правда, що це був чудовий фінал „Ідола“?» — запитала співачка у своїх майже 200 мільйонів підписників в Instagram.

Понад 330 тисяч з них відмітили пост лайком. А от у коментарях зовнішній вигляд співачки викликав бурхливі суперечки. Тож, попри те, що є багато заохочень, була і критика.

«Весь цей образ дуже сексуальний», — написав один користувач.

«Ви виглядаєте приголомшливо, чарівно, захоплююче», — додав інший.

«Ні, це не відповідна сукня для фіналу. Це може бути щось для пляжу, адже воно ледве прикриває тіло», — розкритикував співачку шанувальник.

«Огидне вбрання», — прямо заявив інший.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наречений попзірки Орландо Блум поставив умову Кеті через її пристрасть до спиртного.

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