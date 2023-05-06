Коронація Чарльза: Зеленська, Макрон та інші (фото, відео)

У суботу, 6 травня, у Лондоні проходить коронація Чарльза III та Камілли. У Вестмінстерському абатстві вже зібралися почесні гості. Вони чекають на прибуття Чарльза і Камілли. Король і королева покинули Букінгемський палац і прямують до Вестмінстерського абатства в золотій кареті. Церемонія має розпочатися об 11:00 за лондонським часом (година дня за київським часом).

До абатства вже прибули члени офіційних делегацій різних країн світу. Україну представляють перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З'явилися також фотографії президента Франції Емманюеля Макрона та його дружини Бріжит.

Як і очікувалося, президент США Джо Байден не прилетів на коронацію. Американську делегацію очолює перша леді Джилл Байден.

Серед тих, хто зі знаменитостей отримав запрошення на коронацію, опинилися відома британська актриса Емма Томпсон, актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай, знаменитий композитор Ендрю Ллойд Веббер, американська співачка Кеті Перрі, американський співак Лайонел Річі, рок-музикант.

Жодної офіційної ролі в коронації не отримав і принц Ендрю, рідний брат Чарльза. Це пов'язано із сексуальним скандалом, у якому замішаний Ендрю. Натовп освистав його, коли лімузин із братом короля покинув Букінгемський палац.

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