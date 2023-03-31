Орландо Блум поставив умову Кеті Перрі через її пристрасть до спиртного

Відома американська співачка Кеті Перрі, за її власним зізнанням, відчувала слабкість до спиртного. Справа дійшла до того, що наречений 38-річної поп-зірки, знаменитий актор Орландо Блум був змушений втрутитися. І пара уклала договір — Перрі пообіцяла, що протягом трьох місяців утримається від алкоголю.

Про це співачка, як повідомляє журнал People, сама розповіла під час коктейльної вечірки в Нью-Йорку наприкінці березня. Кеті вирішила показати, які чудові коктейлі вона вміє робити. І інші гості із задоволенням оцінили її талант. Однак вони звернули увагу, що сама Перрі не п'є.

І тоді співачка з усмішкою повідомила усім про свій договір із Блумом. «Я вже п'ять тижнів не п'ю ні краплі. І я не можу ось так легко зараз здатися. Я дійсно дуже хочу зав'язати», — сказала Кеті.

Потім вона приготувала для себе безалкогольний коктейль, а заодно прорекламувала серію напоїв De Soi, які вона віднедавна випускає для аперитивів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Орландо Блум відвідав Київ як посол доброї волі ЮНІСЕФ. Актор поспілкувався з українськими дітьми. Крім того, його прийняв президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Перрі та Блум живуть разом кілька років. Влітку 2020 року Кеті народила доньку.

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