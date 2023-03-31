37.49 / 38.12 40.43 / 41.20
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Орландо Блум поставив умову Кеті Перрі через її пристрасть до спиртного

13:30 31 березня 2023
Орландо Блум та Кеті Перрі

Відома американська співачка Кеті Перрі, за її власним зізнанням, відчувала слабкість до спиртного. Справа дійшла до того, що наречений 38-річної поп-зірки, знаменитий актор Орландо Блум був змушений втрутитися. І пара уклала договір — Перрі пообіцяла, що протягом трьох місяців утримається від алкоголю.

Про це співачка, як повідомляє журнал People, сама розповіла під час коктейльної вечірки в Нью-Йорку наприкінці березня. Кеті вирішила показати, які чудові коктейлі вона вміє робити. І інші гості із задоволенням оцінили її талант. Однак вони звернули увагу, що сама Перрі не п'є.

І тоді співачка з усмішкою повідомила усім про свій договір із Блумом. «Я вже п'ять тижнів не п'ю ні краплі. І я не можу ось так легко зараз здатися. Я дійсно дуже хочу зав'язати», — сказала Кеті.

Потім вона приготувала для себе безалкогольний коктейль, а заодно прорекламувала серію напоїв De Soi, які вона віднедавна випускає для аперитивів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Орландо Блум відвідав Київ як посол доброї волі ЮНІСЕФ. Актор поспілкувався з українськими дітьми. Крім того, його прийняв президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Перрі та Блум живуть разом кілька років. Влітку 2020 року Кеті народила доньку.

280

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Контейнеровоз компанії

«Неприємний «дзвіночок» від «дружніх країн»: китайська компанія більше не відвантажує товари в росію

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова народила, але не доньку

Парковка для інвалідів

Для військкомату майже всі чоловіки — «здорові»: на Прикарпатті визнали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук (фото)

Водій

Загрожує величезний штраф: водіїв попередили, як не втратити через незнання майже 41 тисячу гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту