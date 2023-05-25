Герой України Яна Клочкова втекла до Криму і мовчить про війну

Найтитулованіша спортсменка України, чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, яка свого часу знялася у відвертій фотосесії, втекла з 12-річним сином Олександром у тимчасово окупований Крим, де народилася, і вперто мовчить про війну, стверджує ведучий Слава Дьомін.

«Звання чмоня тижня отримує колишня Золота рибка Яна Клочкова, — заявив Слава Дьомін на своєму YouTube-каналі. — Виявляється, плавчиня разом з батьками та сином живе у тимчасово окупованому Криму. Свою сторінку в Instagram Яна закрила, про війну мовчить і за майже півтора року вона жодного слова не сказала про повномасштабне вторгнення. Спортсменка вирішила остаточно пробити дно, адже вона все ще веде сторінку в російській соцмережі «ВКонтакте».

Яна Клочкова з сином

За словами Дьоміна, поведінка Героя України Клочкової не дивує, якщо врахувати, що свого часу вона підтримувала президента Януковича, котрий втік, а мама спортсменки в 2021 році, після семи років війни на Донбасі, постила у себе в Facebook георгіївську стрічку.

«Таке враження, що Клочкова живе в іншій реальності, — продовжує Слава Дьомін. - Хоча не забуватимемо, з ким свого часу вона дружила. Нагадаю, що 2006-го Яна була близька до українського президента-втікача Віктора Януковича. І навіть була обрана депутатом Харківської міської ради від партії регіонів. Мама плавчихи Олена Синявська ще у 2021 році у себе у Facebook продовжувала постити георгіївську стрічку».

Зазначимо, що Клочкова має квартиру в Києві, яку обікрали 7 серпня 2020 року — у день народження чемпіонки. Тоді зловмисники викрали речі знаменитої спортсменки, зокрема ноутбук, годинник, прикраси. Загальна сума збитків становила близько 350 тисяч гривень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Яна Клочкова розкрила неприємну правду про батька її сина.

Фото Instagram

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