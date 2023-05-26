Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька виходить заміж. Про це вона розповіла в інстаграмі в день виходу нового кліпу «Без кохання». Спвачка зізналася, що весільну сукню у відео вона вдягла не просто так — тепер вона заручена. Також Олександра вперше показала свого майбутнього чоловіка.

У кліпі, знятому на березі моря, артистка розповіла свою історію кохання.

«Сьогодні я не просто ділюсь відео на нашу пісню БЕЗ КОХАННЯ. Я хочу розділити з вами один важливий для мене момент життя. Війна стала поштовхом для нових роздумів та змусила швидко розставити пріоритети. Так, я віднайшла всередині себе справжню свободу, відчуття дому та любов, що наповнює і надихає. За цей час я точно стала сміливіше. Життя занадто непередбачуване, аби відмовляти собі в чесності та відвертості перед самою собою», — розповіла Олександра.

Вона зізнається, що зараз безмежно закохана й вперше точно знає, де і з ким хоче зустрічати своє майбутнє.

«Без кохання» — перший трек KAZKA майже за рік з початку повномасштабної війни. Пісня, що відкриває новий етап в історії гурту, який цьогоріч відсвяткував 6 років з моменту створення.

Раніше про заручини оголосила зірка «Жіночого Кварталу», акторка Ірина Сопонару.

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