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Шоу-бізнес

Зірка «Жіночого Кварталу» зібралася заміж

20:07 16 травня 2023
Ірина Сопонару

Зірка комедійного сіткому «Одного разу під Полтавою» та шоу «Жіночий Квартал» Ірина Сопонару, яка у 2021 році почала зустрічатися з іноземцем, виходить заміж. Про це артистка повідомила в інстаграмі. Вона показала фото з британським бізнесменом Рісом та зізналася, що коханий освідчився їй.

«Ми з Рісом більше не зустрічаємося. Тепер ми заручені», — написала Ірина.

Вона також похизувалася розкішною обручкою та розповіла про романтичну пропозицію руки й серця. Ріс написав коханій зворушливого листа з листівкою, на якій зображена каблучка та напис англійською: «Ти вийдеш за мене заміж?».

Звісно, Ірина відповіла згодою.

Першими її привітали дівчата з колективу, з яким вона відправляється в тур Україною. Також щасливу наречену вітають колеги з шоубізнесу Леся Нікітюк, Ілона Гвоздьова та інші.

Раніше Ірина Сопонару розповідала про знайомство з іноземцем та ділилася планами на майбутнє.

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