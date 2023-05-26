Дерев'янка пробила стегно та грудну клітку: 14-річна українська спортсменка загинула на тренуванні

Трагедією завершилося тренувальне заняття з санного спорту на трасі у Кременці, що на Тернопіллі, для 14-річної української спортсменки Діани Новосад.

Як повідомляє сайт «Суспільне. Спорт», дівчинка, проїжджаючи дистанцією на великій швидкості, наткнулася на дерев'янку, що стирчала з конструкції траси, і отримала несумісні з життям травми — лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть.

За словами матері загиблої, її донька майже рік відвідувала Кременецьку дитячо-юнацьку спортивну школу, за цей час встигла здобути срібну медаль на одному зі змагань. Пішовши того злощасного дня на тренування, так з нього і не повернулася…

Та сама смертельна траса у Кременці

«Під час огляду було виявлено проникаюче поранення стороннім предметом, — наводить джерело слова директора центру екстреної медичної допомоги Анни Мончак. — Це був уламок дерев'яного бруска, який прошив стегно, черевну порожнину та грудну клітину з лівого боку. На жаль, до моменту прибуття бригади дитина була вже мертва».

Додамо, що траса у Кременці — єдина в Україні для тренувань із санного спорту. І всі чемпіонати, Кубки України відбуваються саме там. «Перед кожним змаганням є комісія, яка встановлює, підходить траса для експлуатації чи ні. Тобто, траса піддається дослідженню компетентними органами, спеціальною комісією, яка визначає, чи може експлуатуватися вона чи ні», — розповів начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОВ Андрій Човган.

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