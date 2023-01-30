Чемпіона світу вбила снігова лавина у Японії (фото, відео)

Чемпіон світу з фрістайлу, 31-річний американський лижник-фрістайліст Кайл Смейн загинув внаслідок сходження лавини в Японії, повідомляє NBC News з посиланням на батька спортсмена.

Титулований спортсмен та австрійський лижник, ім'я якого не називається, були поховані під снігом під час катання поза трасою на схилах гори Хакуба Норікура заввишки 2469 метрів неподалік гірськолижного курорту Цугайке. Крім них, під лавину потрапили ще троє людей, які вижили і змогли самостійно спуститися з гори.

Зазначимо, що Кайл Смейн став чемпіоном світу з лижної акробатики у 2015 році в Австрії.

Кайл Смейн із золотою медаллю чемпіона світу

За кілька годин до трагедії американський спортсмен опублікував у Instagram відео зі Країни сонця, що сходить. «Це те, що повертає мене до Японії щозими. Неймовірна якість снігу, безперервні шторми і справді кумедна місцевість, яка, здається, стає кращою, чим більше ви її досліджуєте», — написав у своєму останньому пості Кайл Смейн, який просував у Японії зимовий туризм після пандемії коронавірусу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда.

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