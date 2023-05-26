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Суспільство та люди

Перетин кордону з дітьми: як змінилися правила у 2023 році

12:47 26 травня 2023
Мати і дочка

Під час війни виїзд з країни обмежен для військовозобов`язаних — у прикордонній службі називали категорії громадян, яки дозволяється залишати територію України.

Багато хто з дорослих, виїжджаючи з країни, везе з собою дітей. В такому випадку варто пам`ятати правила, які стосуються дітей у віці до 16 років, про які повідомляв Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, дитина може виїхати з країни у супроводі одного з батьків. В таком разі не потрібен нотаріально завіреший дозвіл від іншого з батьків. А ось якщо її супроводжує баба, дід, повнолітній брат чи сестра, мачуха, вітчим, то такий дозвіл потрібний. Завірити довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування. Також потрібні документи, що підтверджують сімейні зв’язки супроводжуючої особи з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).

Неповнолітні старші за 16 років можуть подорожувати самостійно.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що влада планує ухвалити закон, згідно з яким «ухилянти», які незаконно виїхали з України, мають понести покарання.

Фото Pixabay

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