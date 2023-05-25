В Україні триває мобілізація, військовозобов'язаним заборонено виїзд за кордон. Однак «ухилянти» користуються різними схемами, щоб залишити Україну. Наразі українське законодавство не передбачає жодних покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся.

Як заявив в інтерв'ю «РБК-Україна» міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ця ситуація може незабаром змінитися.

«Я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон», — сказав він і додав, що відповідний законопроект буде спільною ініціативою Кабінету міністрів та депутатів Верховної Ради.

Клименко зазначив, що зараз вітчизняні експерти вивчають міжнародний досвід: «Як поводитися з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон».

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на службу під час мобілізації та призначив йому покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі.

Фото Pixabay

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