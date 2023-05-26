Депутатка Європарламенту розповіла, як розв’язати проблему ядерного шантажу рф

Членство України в НАТО є розв'язанням проблеми ядерного шантажу з боку рф. Проміжним інструментом може стати навіть факт рішучого запрошення України до альянсу. Про це в інтерв'ю інформаційному агентству Guildhall розповіла депутатка Європейського парламенту, ексміністерка оборони Литви Раса Юкнявічене.

«Звісно, членство в НАТО було б розв'язанням проблеми (ядерного шантажу. — Авт.). Деякі будуть говорити, що не лише членство в НАТО, а й гарантії безпеки з боку ядерних держав також були б вирішенням проблеми. Так будуть говорити ті, хто наполягає на альтернативі членству в НАТО (на гарантіях безпеки для України замість членства в НАТО. — Авт.)», — заявила політикиня.

За її словами, запрошення України до альянсу підвищує рівень протидії ядерному шантажу рф.

«Я думаю, що членство у НАТО. А також рішуче слово, що ми запрошуємо Україну, що вона вже „біля порога“ НАТО. Це теж підвищує рівень… Коли Швеція та Фінляндія сказали, що вступають до НАТО, хоча процес і затягнувся на рік для Фінляндії та ще довше для Швеції, США та низка інших держав дали свої гарантії. Якийсь патронаж до вступу в альянс», — зазначила євродепутатка.

Політикиня назвала ядерний шантаж загрозою для всього світу.

«Ядерний шантаж України — це шантаж усіх нас. Це загроза не лише для України, це загроза для всіх нас (…)», — підсумувала Раса Юкнявічене.

Нагадаємо, як повідомило раніше видання El Pais, Північноатлантичний альянс завершує перегляд загальної стратегії протидії російській загрозі та тероризму на тлі вторгнення в Україну та постійних загроз з боку кремля.

Нагадаємо, 10 квітня Стратегічне командування США розпочало щорічні навчання Global Thunder 23 з ядерного командування та управління. Головна мета навчань — зміцнення ядерної готовності та забезпечення безпечних, захищених та надійних стратегічних сил стримування.

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