Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів російських варварів по Дніпру зросла до 30, серед яких двоє дітей трьох та шести років.

Голова ОВА Сергій Лисак заявив, що удар припав по психіатричній лікарні.

За його словами, з трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку. Шукають трьох лікарів. За попередньою інформацією, вони не були під завалами, але на зв'язок так і не вийшли.

«Не пробачимо мразоті! Ніколи! Вам горіти у пеклі, так само як сьогодні „палав“ Дніпро!» — написав очільник області.

Лисак зазначив, що вогонь охопив 1 тис. кв. м ураженої медустанови. Триповерхівку частково зруйновано.

За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, удар по лікарні у Дніпрі припав на час перезмінки, інакше загиблих та поранених могло бути набагато більше.

Крім будівлі медзакладу, ракета влучила у ветеринарну клініку, пошкоджені також приватні та багатоквартирні будинки.

Серед поранених — хлопчики 3 та 6 років. Обох шпиталізували. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості, повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець.

Рятувальники продовжують розбирати завали, триває порятунок постраждалих.

«Росія воює з мирним населенням, спрямовує ракети, авіабомби на цивільні об’єкти», — пише Лубинець.

Удари по Дніпру, ймовірно, були завдані ракетами С-300 або С-400, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Мер міста Борис Філатов заявив, що завтра у Дніпрі оголошено жалобу за загиблими.

Нагадаємо, вночі рашисти вкотре атакували Дніпропетровщину. Українські військові тоді збили над областю 5 крилатих ракет та 7 «шахедів».

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