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Події

Нічний удар ворога по Україні: знищено 10 крилатих ракет, 23 «шахеди» та два розвідувальних БПЛА

9:05 26 травня 2023
Ракетний удар по Дніпру

Під час удару по Україні в ніч на 26 травня війська рф атакували кілька областей, у тому числі й Дніпропетровську, крилатими ракетами та ударними БПЛА.

Внаслідок удару пошкоджено будинки та підприємства, є поранений, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

«Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яка вже загашена. Пошкоджено 2 будинки та авто. Загорілося і на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав його працівник. Йому надали медичну допомогу — лікується вдома», — зазначив він та додав, що серйозні руйнування також зафіксовано на транспортному підприємстві.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

А Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що, за попередніми даними, українські військові вночі збили над областю 5 крилатих ракет та 7 «Шахедів».

Нагадаємо, що вночі 26 травня ворожі війська вкотре атакували Україну з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Повітряна тривога було оголошено по всій території країни. Повідомлялося про роботу сил ППО у Києві та області, вибухи лунали у Дніпрі та інших регіонах. Атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555. В результаті злагодженої роботи ППО, у повітряному просторі столиці було знищено всі ворожі цілі.

У Повітряних силах ЗСУ поточнили, що загалом було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрону:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);
  • 31 ударний БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь», знищено:

  • 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
  • 23 ударних дрони «Shahed-136/131»;
  • 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Мерлін-ВР».

Є влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що 22 травня рашисти атакували Дніпро та область ракетами різних типів та ударними дронами «Shahed-136/131». Над регіоном було збито 15 безпілотників та 4 крилаті ракети, але, нажаль, були й «прильоти».

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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