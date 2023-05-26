Рашисти вдарили по медустанові у Дніпрі: є жертви та постраждалі (відео)

Окупанти, які у ніч проти 26 травня атакували Дніпропетровщину, вдень завдали удару по обласному центру — у Дніпрі є «прильот» по медичному закладу.

«Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється», — повідомив очільник військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак.

За словами мера Бориса Філатова, це була ракетна атака.

Тг-канал «Дніпро Оперативний» пише, що рашисти поцілили у поліклініку. На місці працюють екстренні служби.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар, підкресливши, що російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним.

«Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним», — зазначив він.

Нагадаємо, що вночі була атакована й Київщина — там підрозділи Сил оборони збили всі повітряні цілі, уламки яких впали у двох районах столиці.

В області були пошкоджені сім будинків.

Фото — скріншот

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