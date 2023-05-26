«Винний має отримати справедливе покарання»: Клименко про суддю, який збив нацгвардійця

Водій, який на смерть збив нацгвардійця у Києві на блокпосту, має отримати справедливе покарання.

Про це написав у соціальній мережі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Міністр розповів, що загиблий 23-річний Вадим Бондаренко до початку повномасштабної війни проходив строкову службу у Черкасах. Після цього його перевели до Києва. Хлопець рвався на передову після початку активних бойових дій, але він був потрібний у столиці.

Клименко нагадав, що у Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

«Мої щирі співчуття рідним та близьким. Трагедія розслідується Державним бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання», — наголосив глава МВС.

Одночасно з його дописом у Facebook з'явилось повідомлення про те, що суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді, який збив на смерть військовослужбовця цієї ночі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



«Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, смертельна ДТП з участю судді сталася у четвер, 25 травня, близько 23:55. Водій автомобіля Lexus ES350 збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Як стверджують інформовані джерела, водієм автомобіля, який скоїв аварію, був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Чоловік відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння, але в його транспорті було виявлено пляшку від алкоголю. Суддю затримали.

Раніше під Києвом п'яний водій збив на тротуарі жінку з двома дітьми.



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