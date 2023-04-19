Під Києвом п'яний водій збив на тротуарі жінку з двома дітьми (фото)

На Київщині, де нещодавно п`яний водій насмерть збив 12-річного хлопчика, який ішов узбіччям, трапилася схожа ДТП, в якій постраждала жінка та двоє дітей.

Як повідомляють в ГУНП в Київській області, у Яготині 32-річний водій автомобіля «ВАЗ» у стані сп'яніння виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з попутнім авто Geely, а потім виїхав на тротуар та здійснив наїзд на трьох пішоходів — 34-річну жінку з дітьми 12 та 15 років з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

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Фото поліції

Правоохоронці затримали водія та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За фактом ДТП в стані сп'яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження, слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 2 ст. 286−1 ККУ.

Фото поліції

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Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до 8 років.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві актор театру та кіно Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП, в якій постраждав чоловік. Суд обрав йому запобіжних захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Фото поліції

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