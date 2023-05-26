Трагедія в Києві: суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту
У Києві на блокпості сталася чергова смертельна дорожньо-транспортна пригода — загинув нацгвардієць.
Як пише «УП» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Т. збив 23-річного військовослужбовця.
Це сталося близько півночі, коли суддя на «Лексусі» рухався проспектом Берестейським. Джерела стверджують, що керманич був нетверезим. Він наразі затриманий.
На сторінці dtp.kiev.ua у соцмережах виклали фото з місця ДТП. Дописувач зазначив, що у загиблого залишилася дружина та двоє маленьких дітей.
Нагадаємо, що нещодавно у Яготині водій збив на тротуарі жінку та двох підлітків.
Фото dtp.kiev.ua307
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