Трагедія в Києві: суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

У Києві на блокпості сталася чергова смертельна дорожньо-транспортна пригода — загинув нацгвардієць.

Як пише «УП» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Т. збив 23-річного військовослужбовця.

Це сталося близько півночі, коли суддя на «Лексусі» рухався проспектом Берестейським. Джерела стверджують, що керманич був нетверезим. Він наразі затриманий.

На сторінці dtp.kiev.ua у соцмережах виклали фото з місця ДТП. Дописувач зазначив, що у загиблого залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

Нагадаємо, що нещодавно у Яготині водій збив на тротуарі жінку та двох підлітків.

Фото dtp.kiev.ua

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