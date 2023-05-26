37.14 / 37.58 40.17 / 40.82
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Трагедія в Києві: суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

9:22 26 травня 2023
Суддя збив нацгвардійця

У Києві на блокпості сталася чергова смертельна дорожньо-транспортна пригода — загинув нацгвардієць.

Як пише «УП» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Т. збив 23-річного військовослужбовця.

Це сталося близько півночі, коли суддя на «Лексусі» рухався проспектом Берестейським. Джерела стверджують, що керманич був нетверезим. Він наразі затриманий.

На сторінці dtp.kiev.ua у соцмережах виклали фото з місця ДТП. Дописувач зазначив, що у загиблого залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

Нагадаємо, що нещодавно у Яготині водій збив на тротуарі жінку та двох підлітків.

Фото dtp.kiev.ua

307

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Алла Пугачова розплакалася, але на похорон не поїде: чому Примадонна не попрощається з чоловіком Діани Гурцької

Суддя збив нацгвардійця

Трагедія в Києві: суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

овочі

Помідори, огірки і перець вже чекають від вас такого підживлення: дайте їм це, і врожай буде величезним — гарантовано

Розсада перед висадкою

Дайте томатам, перцю та огіркам таке підживлення, і навіть найбільш зачахла розсада до ранку оживе, ставши міцною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту