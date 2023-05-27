Бананова настоянка для перців: після цього підживлення врожай вас приголомшить

Щоб перці були міцними і обсипані плодами, підгодуйте їх «екзотичним» банановим настоєм на основі шкірок, рецепт приготування яких виклали автори Telegram-каналу «Моя дача. Сад і город».

Перед тим, як зняти шкірку, банани треба ретельно вимити гарячою водою. Зніміть з фрукта шкірку і заповніть нею приблизно половину 3-літрової банки, залийте водою і дайте настоятися 2 дні.

Розчин має набути темного кольору.

Розведіть отриманий обсяг рідини у відрі води і поливайте розчином ваші перці. Також можна поливати і томати.

Чим ще можна підгодувати перці влітку, розповідає ТГ-канал «Ідеї для дачі та будинку».

Зокрема, можна підгодовувати рослини зольною водою, яку готують шляхом розчинення 1 склянки золи у відрі води. Це призводить до збільшення зав'язей та квітів.

На початковій стадії росту рослин доцільно удобрити їх дріжджовим підживленням, розвівши 100 г дріжджів у 5 літрах води, додавши трохи цукру і залишивши на 2−3 дні під сонячним промінням. Розбавте водою і полийте кожен кущ літром такого підживлення.

А щоб зміцнити імунітет рослин, можна 2−3 рази підгодувати їх йодом, розчинивши лише 1 краплю йоду в ємності з трьома літрами води. Однак більше одного літра такого підживлення давати кущеві не варто, а після обробки його слід полити чистою водою.

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