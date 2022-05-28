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Кропива у поміч: як правильно підгодувати перець на грядці

18:58 28 травня 2022
Перець

Для того щоб урожай перців порадував городників, рослини потрібно підгодовувати.

Своїми секретами поділилися автори «Моя дача. Сад і город», зазначивши, що коли перці нарощують листя, то їм потрібний азот. У цьому може допомогти тижневий настій кропиви чи трави.

А коли перець зацвів, то йому потрібний фосфор та калій.

Для приготування підживлення беруть 2 столові ложки рибного борошна і змішують із 8 літрами води. При нестачі фосфору листя стають фіолетовими.

При нестачі калію радять зробити настій золи: 150-мілілітрову склянку золи змішують із 10 л води та настоюють добу.

Якщо квітки відвалюються і верхнє листя маленьке, то підживлюють борною кислотою — 1 чайна ложка на 10 літрів води.

Також садівники використовую яєчну шкаралупу, яка здатна наситити ґрунт необхідними поживними елементами.

Фото Pixabay

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