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Ефективний та дешевий спосіб підживлення рослин — бананова шкірка: як правильно її використовувати у якості добрива

14:59 20 березня 2023
Банани

Дачникам, які пророщують насіння на розсаду, як ефективне підживлення можуть підійти шкірки бананів.

Як стверджують автори «Ідеї для дачі та дому», таке добриво у свіжому вигляді використовується лише у випадку з розсадою. Шкірку потрібно подрібнити, викласти на дно горщиків, присипати землею, а зверху викласти насіння. За час проростання шкірка розкладеться та стане додатковим підживленням для розсади.

У решті випадків використовують або настій, або шкірку, засушену в духовці.

Для настою:

Дві шкірки банана настоюють 4 дні у літровій банці води, потім розчин фільтрується. Він може зберігатися до перших ознак бродіння — близько місяця. Розбавляється з водою 50 на 50 і використовується по півсклянки на один кущ.

Для сушіння:

Шкірка викладається жовтою стороною на деко і запікається до повного висихання. Подрібнену шкірку використовують по 1 чайній ложці для кожної рослини.

Поради для дачників, які керуються місячним календарем, з приводу хороших та невдалих днів 2023 року, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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