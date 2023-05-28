Остання неділя весни — досить динамічний день, коли можна вирішувати багато завдань, вважають астрологи.

Сьогодні багато хто з знаків зодіаку можуть впоратися з будь-якими викликами, але для цього їм варто довіритися своїй інтуїції та використати весь свій досвід, пише Ukr.Media



Овен

Слушний день для навчання та самоосвіти, багато Овнів отримають інформацію, яка незабаром виявиться дуже корисною. Добре складаються поїздки, і справа не тільки в тому, що зміна ситуації йде на користь і надихає. Дорогою представники знаку зав'язують цікаві знайомства, роблять вдалі покупки.

Не виключені й інші сюрпризи. Для одних Овнів цей день буде пов'язаний із духовними пошуками та філософськими роздумами, інші інтуїтивно знайдуть відповіді на важливі питання, які останнім часом турбували їх.

Телець

Непростий день: важко буде уникнути хвилювань і переживань, негативних емоцій. Ви часто засмучуєтеся через дрібниці, переживаєте через дрібні невдачі, а нові можливості випускаєте з уваги. Варто бути обережнішими з грошима; краще відмовитися від незапланованих покупок і сумнівних угод.

Багатьох Тельців день потішить приємними звістками, можливі зміни на краще в сім'ї. Зустрічі з друзями підіймають настрій, особливо якщо проходять у якихось незвичних мріях: нові враження будуть дуже доречними.

Близнюки

Вам безперечно потрібен відпочинок. Саме йому і слід присвятити цей день — принаймні першу його половину. Відкладіть утомливі справи, женіть похмурі думки, дозвольте собі ненадовго забути про проблеми. Незабаром ви відчуєте приплив життєвих сил і зможете зайнятися втіленням у життя своїх чудових ідей.

Зверніть увагу на те, як складаються ваші стосунки з оточенням. Прагнучи досягти абсолютної свободи дій, ви часом ображаєте тих, хто, як вам здається, її обмежує. Будьте трохи м'якшими і делікатнішими, це допоможе уникнути важких ситуацій.

Рак

Зберігайте серйозність: легковажність зараз абсолютно неприпустима. Постарайтеся холоднокровно і виважено оцінити ситуацію, що склалася у вашому житті. Якщо ви удаватимете, що жодних проблем не існує, то не зможете вирішити їх. А ось Раки, які визнають, що не все йде гладко, і постараються розібратися, чому, отримають шанс щось змінити на краще.

Небажано вирішувати фінансові питання, від будь-якої комерційної діяльності краще утриматися. У другій половині дня можна вирушати в невеликі поїздки. Добре, якщо вашим попутником буде людина, яка давно заслужила вашу довіру.

Лев

Починається день хоч і неспокійно, але непогано: ви досягаєте успіху у справах, у тому числі тих, що з'явилися зовсім несподівано, швидко вирішуєте будь-які проблеми та питання. Можливе отримання повідомлень, які змусять похвилюватися. Однак, перевіривши інформацію, ви переконаєтеся, що насправді ситуація не така вже й погана.

Сприятливий день для публічних виступів, відвідування семінарів та конференцій, участі у творчих заходах. Використовуйте будь-яку можливість показати себе з кращого боку: є шанс справити сприятливе враження на людей, які здатні багато в чому допомогти вам.

Діва

Чудовий день для початку нових справ. Якими б складними не були завдання, що стоять перед вами, можна не сумніватися, що ви відмінно впораєтеся з їх вирішенням. Багато Дів просто не можуть сидіти склавши руки і тому втручаються в чужі справи. Навколишні нічого не мають проти — усі ваші дії виявляються дуже корисними.

Слушний день для занять спортом, активного відпочинку та фізичної праці. Ви у чудовій формі, і перевтома вам не загрожує. Приємними будуть подорожі, навіть довга дорога за кермом не зіпсує враження від відвідування цікавих місць.

Терези

Непростий день, особливо для чутливих і вразливих представників знаку, які легко втрачають душевну рівновагу і схильні турбуватися через дрібниці. Емоційний фон нестабільний, будь-яка дрібниця може вибити з колії. І якщо в першій половині дня ви намагатиметеся самостійно впоратися зі своїми почуттями, то в другій їх жертвою можуть стати близькі люди.

Дуже важливою є розбірливість у контактах, особливо коли справа стосується нових знайомих. Сьогодні вашу симпатію можуть здобути особи, яким не варто довіряти. Тримайтеся подалі від любителів чуток і пліток.

Скорпіон

Вплив негативних тенденцій може дати про себе знати, але якщо ви будете обережні і уважні, день пройде добре. Які б цілі ви не ставили перед собою, майте на увазі, що для їх досягнення доведеться докласти зусиль — і чим пізніше ви візьметеся за справу, тим більше буде потрібно.

День підходить для співпраці, спільної діяльності та й просто для спілкування з людьми, які розділяють ваші інтереси. Загальні справи і турботи не просто зближують: вони можуть започаткувати і прекрасну дружбу, і запаморочливий роман.

Стрілець

Дуже плідний день. Можна братися за будь-які справи, у тому числі найскладніші — ви впораєтеся з ними напрочуд швидко і добре, при цьому допомога вам навряд чи знадобиться. Середина дня обіцяє цікаві знайомства. Не виключені також зустрічі з людьми, з якими вас колись пов'язували близькі стосунки; старі почуття можуть спалахнути з новим шаром.

Друга половина дня буде вдалою з фінансової точки зору; цей час вигідних угод та покупок. Також можливі несподівані грошові надходження, можливе повернення старих боргів.

Козоріг

Вдалий день для спілкування, будь-які зустрічі проходять добре. Деякі Козороги отримають приємні звістки здалеку. Можливі приємні сюрпризи, несподівані подарунки. Вдалий збіг обставин дозволить вирішити проблему, яка останнім часом не давала вам спокою.

Буде можливість добре відпочити та відновити сили, а також зайнятися улюбленою справою. У другій половині дня вимагатимуть уваги сімейні справи, ваша допомога може знадобитися старшим родичам. Деяким Козорогам доведеться зненацька вирушити в дорогу. Поїздка виявиться напрочуд приємною.

Водолій

Непоганий день. Серйозних проблем він не принесе, і ви зможете зайнятися чимось цікавим та корисним, якщо не почнете переживати через дрібниці. Плани можуть змінюватися, причому несподівано і не завжди за вашою ініціативою. У будь-якому випадку це йде на користь, тому засмучуватися не варто.

Варто бути обережнішими у фінансових справах. Якщо ви укладаєте якісь угоди, намагайтеся мати справу лише з перевіреними партнерами. Від спонтанних покупок краще утриматися, тим більше, не варто робити їх у сумнівних, неперевірених місцях.

Риби

День добре підходить для спілкування, у тому числі з новими знайомими. Ви справляєте найсприятливіше враження на оточення, використовуєте будь-яку можливість показати себе з кращого боку. Результатом може стати початок нового роману, а може — домовленість про співпрацю, завдяки якій перед вами відчиняться нові двері.

Можна робити покупки, зокрема великі; шкодувати про витрачені гроші не доведеться. Деякі Риби отримають дуже дорогі і приємні подарунки. На багатьох представників знаку чекають сюрпризи.

Також варто нагадати, що 28 травня, за Східним календарем, день Вогняного) Собаки (також його називають Улюбленим песиком Джеймса Бонда, агента 007).





На Сході вважають, що Вогняний Собака — істота, яка черпає силу і натхнення від природи. Він любить ходити у туристичні походи, працювати на дачі, перебувати на свіжому повітрі.

Його амбіції — величезні. Вони можуть чимось підтверджуватися, а можуть бути й нічим не підкріплені, але обов'язково будуть. Кмітливий Собака дуже любить свою територію. З нього виходить гарний сторож, охоронець або поліцейський.

«Очікуйте сьогодні гарних новин. Водночас ваш відділ на роботі може зазнати перевірок, тому будьте до цього готовими. А ввечері не сидіть вдома, а підіть кудись з коханим або партнером — в театр, ресторан, гості тощо», — радять знавці Східної астрології.

Раніше астрологи розповіли, яким знакам зодіаку пощастить найближчими днями у фінансовому плані.

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