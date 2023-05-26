Остання п'ятниця місяця може стати плідним днем, в який багато людей можуть зробити багато корисних справ — як для себе, так і для оточуючих, вважають астрологи. Втім, для досягнення мети у повсякденних справах доведеться достатньо потрудитися.

Овен

День поспішних рішень, вчинків, мотиви яких вам самим не зрозумілі до кінця. Можливі помилки у справах, хибні кроки; не виключені конфлікти із керівництвом. Однак усі проблеми вирішуються, причому швидше, ніж можна було припустити. Продовжуйте розпочате, не відступайте і не здавайтеся — у вас все вийде, хоч і не одразу. Є небезпека нездужань. Бережіть себе, скоротіть фізичні навантаження, не випробовуйте організм на міцність. Бажано хоча б цього дня відмовитися від шкідливих звичок, радить ukr.media.

Телець

Вдалий день. Можуть складатися заплутані, неоднозначні ситуації, але вдасться розібратися, що до чого, а також допомогти людям, які вам небайдужі. Вдалий день для серйозних і важливих справ, відповідальних рішень. Інтуїція дуже гостра, завдяки її підказкам ви не припускаєтеся помилок. Сприятливий день для спілкування зі старими знайомими, відновлення стосунків. Не виключена зустріч із людиною, до якої ви колись відчували сильні почуття. Вечір обіцяє приємні романтичні сюрпризи.

Близнюки

Зосередьтеся. У вас є шанс досягти успіху, але витрачати час даремно не можна. Працювати доведеться багато, будьте готові до цього. Деякі Близнюки будуть змушені скасувати якісь плани, пов'язані з розвагами, але навряд чи засмутяться із цього приводу: представники знака чудово розуміють, що справа того варта. Намагайтеся не експериментувати у справах, краще скористатися перевіреними методами. Якщо потрібна допомога, звертайтеся за нею до старих друзів — вони зроблять те, що потрібно, і нічого не попросять натомість.

Рак

Можна багато чого досягти. Імовірні професійні успіхи, деякі Раки досягнуть таких результатів, на які навіть не розраховували. День вдалий для спілкування з впливовими людьми, обговорення питань співпраці. Не виключене кар'єрне зростання. Нелегко порозумітися з близькими: ви частіше ображаєтеся через дрібниці, занадто близько до серця приймаєте будь-які зауваження. Багатьох представників знака врятує почуття гумору. Старі друзі можуть звернутися до вас по допомогу — постарайтеся їм не відмовляти.

Лев

Прекрасний день для будь-яких зустрічей. Ви подобаєтеся людям, справляєте на них гарне враження. Це дуже до речі на ділових переговорах. Деякі Леви укладуть вигідні угоди або отримають пропозиції про співпрацю лише завдяки своїй винятковій чарівності. Ймовірний початок службового роману. Вдалий день для вирішення сімейних проблем. Якщо останнім часом ви не ладнали з родичами, сьогодні напевно вдасться порозумітися з ними. Можна купувати дорогі речі, наприклад, витвори мистецтва.

Діва

Цей день чудово підходить для того, щоб вступити в бій із сильним противником та перемогти. Якщо ви не налаштовані битися, просто займіться якоюсь новою справою, нехай і дуже складною — шанси досягти успіху дуже високі. Вдалим буде день для бізнесменів: вони зможуть значно зміцнити свої позиції або навіть вийти на нові ринки. Сприятливий день для зайняття спортом, активного відпочинку. Добре складаються поїздки та екскурсії. Нові враження будуть приємними, ви чудово проведете час.

Терези

Не поспішайте. Цей день може спричинити труднощі, не виключені й помилки. Але незабаром вплив позитивних тенденцій посилиться, багато проблем вирішаться самі собою. Тому навіть якщо у цей день ви у чомусь схибили, особливо переживати з цього приводу не варто — жодних серйозних наслідків вони не матимуть. Буде можливість розібратися в якійсь складній ситуації, проаналізувати свої вчинки та зробити висновки. Деякі Терези змінять думку про людей, яким звикли довіряти. Якщо у цей день ви плануєте щось довгострокове, майте на увазі: у плани доведеться внести значні корективи.

Скорпіон

Деякі труднощі можливі, але вплив позитивних тенденцій переважає, а це означає, що ви успішно вирішите всі проблеми та подолаєте перепони. Це слушний день для того, щоб обміркувати плани, над якими ви працювали останнім часом, внести в них корективи і приступити, нарешті, до реалізації задуманого. Союзників шукайте серед старих знайомих — саме вони охоче допоможуть у всьому. Можливі невеликі фінансові втрати, невдалі покупки. Особливо засмучуватися через марні витрати не варто: незабаром ви зможете поповнити бюджет.

Стрілець

Будьте дуже уважні до дрібниць: є ризик випустити щось з поля зору, недооцінити важливий чинник. Багато Стрільців схильні робити необачні вчинки, причому часто представниками знаку керує жага сильних емоцій та яскравих вражень. На роботі складається складна ситуація, є ризик стати жертвою чиїхось маніпуляцій, пішаком у чужій грі. Ви недооцінюєте своїх супротивників, а про деяких союзників думаєте краще, ніж вони на те заслуговують. Все це стосується виключно ділової галузі. Особисті відносини складаються гармонійно, проблем у них немає.

Козоріг

Зберігайте оптимізм і не сумнівайтеся — у вас все вийде. На початку дня труднощі не виключені, але йдеться лише про дрібні перешкоди на шляху до мети, а не про щось серйозніше. Добре складаються короткі поїздки, підходить день та для початку тривалих подорожей. Будь-яка зміна ситуації йде на користь. Сприятливий день для ділового спілкування, обговорення питань фінансів, співпраці, спільної роботи. Дещо гірша справа в особистих відносинах, не виключені розбіжності з близькими людьми.

Водолій

Будьте дуже обережні, ймовірність проблем цього дня велика. Деякі Водолії будуть змушені зайнятися виправленням чужих помилок, і це забере у представників знаку чимало часу та сил. Можливі фінансові втрати, і пов'язані вони будуть здебільшого з тим, що ви потураєте своїм примхам та не збираєтеся відмовлятися від швидкоплинних задоволень. Ви почуєте чимало порад, рекомендацій, навіть інструкцій. У будь-якому випадку слід керуватися не тільки ними, а й власним здоровим глуздом. Пам'ятайте, що ніхто краще за вас не може розібратися в ситуації, що склалася у вашому житті.

Риби

Складний день. Ви були б раді, якби хтось замість вас ухвалив важливі рішення, сказав, як слід діяти, взяв на себе вирішення всіх проблем. Але розраховувати на появу такої особи не доводиться, тож будьте готові самостійно впоратися з усіма труднощами. Не бажано обговорювати важливі питання щодо роботи, майна чи фінансів. Не підходить цей день для контактів із представниками державних організацій, початку судових розглядів. У особистих відносинах переважає вплив позитивних тенденцій, ви ладнаєте з тими, кого любите.

Також нагадаємо, що за Східним гороскопом сьогодні — день Мавпи-Красунечки.

Звичайно, на перший погляд може здатися, що деяких мавпочок аж ніяк не можна назвати прекрасними, але справа в тому, що кожна твердо вірить в те, що вона — справжня красуня, а те, що думають люди — то їхні глибоко індивідуальні вподобання, і перереконати її в іншому не можуть ані соціальні опитування, ані заяви конкуренток.

За китайським гороскопом, Мавпа-Красуня (Дерев'яна Мавпа) — істота, яка любить покапризувати, погратися, не сприймаючи життя надто складно, пише meteoprog.com. В її житті особливу увагу займає власне житло. Свій будинок Мавпа дуже любить і старається якомога краще впорядкувати та прикрасити, для цього шукає підробітки та всілякі можливості.

При тому важливо пам'ятати, що будь-яка Мавпа вважає себе красунею, тому ніколи не варто ставити під сумнів її власні враження.

Сприяє Мавпі її розвинена інтуїція. Шосте чуття часто допомагає знайти вихід з ситуацій, в яких, здавалося б, сам чорт ногу зламає. Якщо Мавпі щось нав'язувати, вона буде бурхливо проти цього протестувати і зробить все, щоб жити так, як їй хочеться самій.

«Сьогодні добре буде робити дві речі — впорядкувати власний будинок та проаналізувати свою роботу. Саме час прикинути, що ви робите не так, щоб отримати можливість більше заробляти, проаналізувавши та виправивши свої помилки», — радять знавці східної астрології.

Раніше астрологи називали п'ять знаків зодіаку, на які поточного тижня чекає успіх.

Фото з мережі

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