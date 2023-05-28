У Берліні українці та азербайджанці проведуть спільну конференцію, присвячену агресії росіян

Нардеп Єгор Фірсов повідомив про конференцію «Пов'язані болем», яка відбудеться в останній день травня в одному з найпопулярніших пресцентрів Німеччини Allianz-Forum.

У ній візьмуть участь представники України та Азербайджану — люди, які так чи інакше постраждали від агресії Росії та Вірменії.

За словами Фірсова, окрім спікерів з Британії, Іспанії та Ізраїлю у конференції у Берліні візьмуть участь помічниця голови української делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи, засновник благодійного фонду «Харків з тобою» Олена Шержукова та керівник відділу цивільної оборони військово-громадянської адміністрації Харківської області Іван Сокіл.

Серед спікерів також керівник напряму допомоги тяжко пораненим та ампутованим проекту «Ігри героїв» Олександр Гончаров, директор департаменту комунікацій провідного виробника протезів у світі Otto Bock SE Мерле Флорштедт та головний лікар відділення пластичної та травматичної хірургії клініки Charité Доктор Свен Мердіан.

Єгор Фірсов опублікував відео про найбільш небезпечні боєприпаси і наголосив, що через агресію росії не почувається в безпеці навіть у Києві.

«Служба мене привчила до того, що де б я не йшов, навіть якщо це Київ, ступаючи на траву, я напружуюсь і оглядаю територію, чи на ній немає мін. Рашисти перетворили нашу землю на саму заміновану територію у світі. І за цей воєнний злочин окупантів ворогові потрібно буде суворо відповісти», — пише депутат.

За його припущеннями, розмінування триватиме десятки років.

«Але ми не перші, чию землю так засіяли смертю, — пояснює він, — ті ж рашистські міни вбивали й азербайджанців у Карабаху — у штучно створеному росіянами конфлікті також нашпигували мінами. І продовжують це робити за допомогою своїх посібників — «російських миротворців».

Тема воєнних злочинів Росії та Вірменії проти мирного населення України та Азербайджану стає гарячою на Заході. Одне з ключових консервативних видань США Townhall опублікувало оглядовий матеріал, за яким в обох країнах винуватцем мінного тероризму є Росія.

«США повинні не лише надати допомогу в розмінуванні територій України та Азербайджану, а й притягнути РФ та її маріонеток до відповідальності за тероризм та вбивства мирних громадян обох країн», — зазначається у матеріалі.

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