Ліквідація путіна: Маломуж розповів, хто і за що може прибрати диктатора

Кремлівський диктатор володимир путін, який є першим у списку української розвідки на ліквідацію, не проста ціль. Між тим саме усунення путіна напряму на порядку денному наразі не стоїть.

Питання буде актуальним, коли він стане безпосередньою загрозою для світу і тоді це стане червоною лінією для проведення операції з його усунення. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (2005 — 2010 рр.) генерал армії Микола Маломуж.

За словами колишнього розвідника, для української розвідки така задача складна.

Така задача непроста навіть для ЦРУ, Моссада, MI6 чи німецького BND. З цими структурами українська розвідка може взаємодіяти та надавати підтримку.

Щоб усунути путіна, треба знати всі його дії на цей момент та на найближчі дні, мати агентурні, технічні, оперативні сили. Це не тільки контроль пересувань путіна, а й застосування певного озброєння.

Прибрати кремлівського диктатора можуть, зокрема в разі найнегативнішого сценарію — підготовці до ядерних ударів. Це можливо якщо «путін стане дуже небезпечним зі своєю ядерною кнопкою та стане ясно, що «він прийняв рішення задіяти такі варіанти»,

На думку Маломужа, в такому разі путіна можуть усунути навіть силами його оточення на території росії в обмін на преференції від західних країн.

Інший сценарій не має під собою фізичної ліквідації. Це можна зробити за допомогою сплячої агентури у рф. Такий сценарій також можливий якщо путін поверне до розгортання ядерних засобів стратегічного або тактичного рівня, додав генерал.

Раніше Маломуж розповів, що тривала оборона Бахмута ЗСУ та неможливість російськими військовими взяти невелике містечко на Донбасі, доводили путіна до нестями. Він 17 разів з моменту повномасштабного вторгнення змінював генералів, відповідальних за український фронт. Невдачі в Україні визивають у російського керівництва страх, що вони програють не тільки на окупованих територіях, а й у самій росії.

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