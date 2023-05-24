Одна з цілей української розвідки — вбивство володимира путіна, який боячись своєї ліквідації воліє більшу частину часу проводити у бункерах, побудованих по всій росії.

Ще одна пріоритетна мета Головного управління розвідки — вбивство власника чвк «вагнер» євгена пригожина.

Про це в інтерв'ю Welt заявив заступник начальника ГУР Вадим Скибицький.

За словами Скибицького, президент росії путін знаходиться «на вершині списку» цілей ГУР. Окрім остраху бути вбитим українцями, путін боїться свого оточення.

«путін бачить, що ми все ближче і ближче до нього наближаємося, але ще він боїться бути вбитим своїми», — уточнив Скибицький.

На запитання: «Які у вас стосунки з євгенієм пригожиним?» представник ГУР відповів: «Ми намагаємося його вбити», додавши також, що «наш пріоритет — знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати».

Щодо руйнування Кримського мосту, Скибицький сказав, що його ЗСУ залишать як шлях до відступу росіян.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Криму у районі Керченського мосту бачили дим.

Крім того, повідомлялося, що трьома дронами атакували російський розвідувальний корабель «Іван Хурс».

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