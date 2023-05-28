Афганський «Талібан» оголосив війну країні-союзнику путіна

Терористичний рух «Талібан», який знаходиться під санкціями ООН, оголосив війну Ірану, чиї дрони ледь не щоночі бомблять мирні українські міста.

Про оголошення війни заявив лідер угруповання Абдулхамід Хорасані.

За його словами, таліби «боротимуться» з іранською стороною з більшим завзяттям, ніж із США, оскільки іранський режим повністю корумпований.

«Не перевіряйте нашу силу, ви знаходитесь за лаштунками із Заходом, а ми справжні мусульмани. Якщо нам дозволять старійшини, ми завоюємо Тегеран», — сказав Абдулхамід Хорасані.

Також таліби обіцяють завоювати іранську столицю протягом кількох днів, якщо Тегеран не припинить провокації.

Крім того, у мережі повідомляють, що на кордоні Афганістану та Ірану почалися бої. Надходить інформація про перших загиблих військових.

Конфлікт вибухнув за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільменд протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, що регулярно висихає. Зараз провінція Сістан переживає посуху, і Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель на річці та перенаправленні води.

Нагадаємо, молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ принц Гаррі свого часу служив в Афганістані. Гаррі зізнається, що брав участь у шести бойових місіях. За його власними словами, у ході другої вбив 25 талібів.

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