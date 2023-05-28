Наймасовіша повітряна атака окупантів по Україні: знищено рекордну кількість дронів ворога

У ніч на 28 травня 2023 року росіяни запустили по Україні декілька хвиль іранських дронів. З рекордної кількості дронів-камікадзе, а їх було запущено 54, Сили ППО знищили 52, повідомили у Генштабі.

Ворог запускав Shahed-136/131 з північного напрямку — Брянська область, та південного — Краснодарський край. Більшість дронів летіло на Київ.

«Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема, на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряного командування „Центр“, знищено більшість ударних дронів!» — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, до відбиття атаки залучено сили та засоби Повітряне командування «Південь», Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

«Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 „шахеди“!» — додали військові.

Як повідомляли «ФАКТИ», більшість Shahed летіло на Київ. На Київщині знищено понад 40 ворожих БПЛА.

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