«Боєць писав, що вражений такою бібліотекою української літератури в бахмутській квартирі»: журналістка поділилась щемливою історією

Щемливою історією, яка вкотре демонструє людяність наших військовослужбовців, поділилась журналістка з Донеччини Бетті Гончарова. Нещодавно у соцмережі їй написав незнайомий чоловік. Як стало відомо, він військовий, захищає Бахмут і потрапив у її квартиру через воєнну необхідність.

«Микола писав, що вражений бібліотекою української літератури, яку не очікував побачити в бахмутській квартирі, — розповідає Бетті Гончарова. — А він історик, тож цікавиться. Знайшов на дзеркалі якийсь мій бейджик, за яким ідентифікував власницю житла, а потім — мої книжки репортажів десь на підлозі (мабуть, купувала для подарунків, бо то тому, то тому хочеться). І книжку Сашка Добровольського з автографом, яка лежала на робочому столі. Він спитав дозволу взяти ту книжку про УПА на Донеччині і мої книжки — почитати з побратимами. А, може, колись і автограф в мене взяти. І запропонував щось забрати з квартири, що мені важливо, коли наступного разу зможе туди дістатися. Надіслав мені фото зали й коридору. Ми змогли вивезти меблі та дещо з техніки, вікна вже були вибиті, але це була вона — моя квартира».

На цих фото Бетті впізнала свою квартиру

За словами журналістки, вона попросила забрати архівні документи, що залишив її сину Арсену дідусь, коли хлопець писав для Малої академії наук роботу про історію Бахмута через призму кількох поколінь родини.

«Якось не здогадалися ми просити вантажників шукати папери, коли вони під гуркотом обстрілів вивозили меблі, — пояснює Бетті. — Через тиждень Микола зміг зайти до квартири. І забрав теки з документами. Написав мені про це. Ми обговорювали книжки й патріотизм на Донбасі. Я не писала про це на загал, бо ймовірність використання мого балкона для спостереження чи обстрілів залишалася. А ще через тиждень моя квартира повністю згоріла. Наш двір було окуповано. А Микола мовчав. Сьогодні на „Нову пошту“ мені прийшла посилка з документами… Вона та ці фото — остання частинка. Все інше попіл. Микола вийшов з Бахмута живим. І шеврон — на згадку».

Документи, фото і шеврон на згадку, які прислав український боєць, - останнє, що залишилося у Бетті від рідного дому

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як пастор з Рівненщини Володимир Бричка евакуював тисячі людей з гарячих точок.

Про останні новини з фронту та втрати ворога за добу читайте тут.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram